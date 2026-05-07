Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hantavirus, última hora del crucero MV HondiusMata a su madre en FuerteventuraAlcalde Guía - condena por alcoholemiaVisita del papa a Gran CanariaTiempo CanariasJuguete del Viento en La PuntillaFC Andorra - UD Las Palmas
instagramlinkedin

Estrenos de cine

Crítica de 'Recreación de un asesinato': El juicio que nunca se realizó por el caso real de la muerte de Sophie Toscan du Plentier

Una década después de su anterior largometraje de ficción, Jim Sheridan se inspira en 'Doce hombres sin piedad' para ofrecer un interesante pero insuficiente ejercicio de reconstrucción de algo que no llegó a ocurrir

Vicky Krieps, en una imagen de 'Recreación de un asesinato'

Vicky Krieps, en una imagen de 'Recreación de un asesinato' / Syldavia Cinema

Quim Casas

'Recreación de un asesinato'

Dirección: Jim Sheridan, David Merriman

Intérpretes: Vicky Krieps, Aidan Guillen, Colm Meaney

Año: 2025

Estreno: 8 de mayo de 2026

★★★

Han pasado 10 años desde que Jim Sheridan, posiblemente el cineasta irlandés más ilustre de las últimas décadas gracias a títulos como 'Mi pie izquierdo', 'En el nombre del padre' y 'The boxer' –los tres protagonizados por Daniel Day-Lewis–, estrenó su último largometraje, 'La carta secreta'. En este decenio ha realizado varios documentales, uno de ellos centrado en Peter O’Toole. Y algo de documental, mezclado con la representación de un caso real, se encuentra en 'Recreación de un asesinato', una propuesta interesante pero insuficiente.

El filme de Sheridan, codirigido con el debutante David Merriman, parte del asesinato en 1996 de Sophie Toscan du Plantier, esposa del entonces muy influyente productor cinematográfico Daniel Toscan du Plantier, e imagina un juicio sobre el caso acometido en un tribunal irlandés. Un hecho real convertido en representación de lo que pudo ocurrir. El modelo es 'Doce hombres sin piedad'. La cámara apenas sale de las cuatro paredes de la estancia en la que los miembros del jurado discuten y deciden si el inculpado es culpable o no. Dramáticamente es poco creíble, y algo reiterativo. Lo mejor es fijarse en el trabajo de interpretación, aunque la siempre magnífica Vicky Krieps, la jurado que es la única en votar por la no culpabilidad, los eclipsa a todos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
  2. Mata a su madre, la descuartiza y arroja el cadáver a un vertedero en Fuerteventura
  3. El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
  4. Brote de hantavirus, en directo: cuándo llega el MV Hondius a Canarias y última hora de los nuevos contagios
  5. El alcalde de Guía pide perdón tras casi triplicar la tasa de alcohol al volante: 'Lo sucedido este lunes no tiene justificación alguna; soy alcalde las 24 horas del día
  6. Aparatoso accidente en la GC-1: un camión pierde el remolque y provoca grandes retenciones
  7. Melody rebosa el Pride en la antesala del gran desfile del orgullo LGTBI
  8. Dos meses sin Ali Ouchen, desaparecido en un barco al sur de Gran Canaria: 'Ya no sabemos cómo va a acabar esto

El uruguayo Guillermo Thomas Silva, nuevo líder del Giro tras imponerse en la segunda etapa

El uruguayo Guillermo Thomas Silva, nuevo líder del Giro tras imponerse en la segunda etapa

Vídeo en directo | El Puerto de Granadilla, en Tenerife, espera la llegada del MV Hondius

Vídeo en directo | El Puerto de Granadilla, en Tenerife, espera la llegada del MV Hondius

Directo desde el Puerto de Granadilla, en Tenerife, donde fondeará el MV Hondius

Al menos 30 muertos y 57 heridos en un ataque con drones a un mercado en República Democrática del Congo

Al menos 30 muertos y 57 heridos en un ataque con drones a un mercado en República Democrática del Congo

Salvamento rescata a otros 62 migrantes en el Atlántico y los traslada a Gran Canaria

Salvamento rescata a otros 62 migrantes en el Atlántico y los traslada a Gran Canaria

Salvamento rescata a 61 migrantes, entre ellos un bebé, de una patera que iba a Lanzarote

Salvamento rescata a 61 migrantes, entre ellos un bebé, de una patera que iba a Lanzarote

Prevención en el entorno escolar

Prevención en el entorno escolar
Tracking Pixel Contents