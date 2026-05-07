Estrenos de cine
Crítica de 'Recreación de un asesinato': El juicio que nunca se realizó por el caso real de la muerte de Sophie Toscan du Plentier
Una década después de su anterior largometraje de ficción, Jim Sheridan se inspira en 'Doce hombres sin piedad' para ofrecer un interesante pero insuficiente ejercicio de reconstrucción de algo que no llegó a ocurrir
Quim Casas
'Recreación de un asesinato'
Dirección: Jim Sheridan, David Merriman
Intérpretes: Vicky Krieps, Aidan Guillen, Colm Meaney
Año: 2025
Estreno: 8 de mayo de 2026
★★★
Han pasado 10 años desde que Jim Sheridan, posiblemente el cineasta irlandés más ilustre de las últimas décadas gracias a títulos como 'Mi pie izquierdo', 'En el nombre del padre' y 'The boxer' –los tres protagonizados por Daniel Day-Lewis–, estrenó su último largometraje, 'La carta secreta'. En este decenio ha realizado varios documentales, uno de ellos centrado en Peter O’Toole. Y algo de documental, mezclado con la representación de un caso real, se encuentra en 'Recreación de un asesinato', una propuesta interesante pero insuficiente.
El filme de Sheridan, codirigido con el debutante David Merriman, parte del asesinato en 1996 de Sophie Toscan du Plantier, esposa del entonces muy influyente productor cinematográfico Daniel Toscan du Plantier, e imagina un juicio sobre el caso acometido en un tribunal irlandés. Un hecho real convertido en representación de lo que pudo ocurrir. El modelo es 'Doce hombres sin piedad'. La cámara apenas sale de las cuatro paredes de la estancia en la que los miembros del jurado discuten y deciden si el inculpado es culpable o no. Dramáticamente es poco creíble, y algo reiterativo. Lo mejor es fijarse en el trabajo de interpretación, aunque la siempre magnífica Vicky Krieps, la jurado que es la única en votar por la no culpabilidad, los eclipsa a todos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
- Mata a su madre, la descuartiza y arroja el cadáver a un vertedero en Fuerteventura
- El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
- Brote de hantavirus, en directo: cuándo llega el MV Hondius a Canarias y última hora de los nuevos contagios
- El alcalde de Guía pide perdón tras casi triplicar la tasa de alcohol al volante: 'Lo sucedido este lunes no tiene justificación alguna; soy alcalde las 24 horas del día
- Aparatoso accidente en la GC-1: un camión pierde el remolque y provoca grandes retenciones
- Melody rebosa el Pride en la antesala del gran desfile del orgullo LGTBI
- Dos meses sin Ali Ouchen, desaparecido en un barco al sur de Gran Canaria: 'Ya no sabemos cómo va a acabar esto