Estrenos de cine
Crítica de 'El beso de la mujer araña': Una vistosa Jennifer Lopez no logra insuflar vida a la película de Bill Condon
Nando Salvà
'El beso de la mujer araña'
Director: Bill Condon
Intérpretes: Jennifer Lopez, Diego Luna, Tonatiuh, Bruno Bichir
Año: 2025
Estreno: 15 de mayo de 2026
★★
‘El beso de la mujer araña’ primero fue una novela publicada por Manuel Puig en 1976 que inspiró la película homónima dirigida por Héctor Babenco en 1985, y que después dio pie al montaje teatral musical en el que ahora se basa esta extraña mezcla de tragedia, alarde ‘kitsch’, denuncia política y romance ‘queer’. La protagonizan un escaparatista gay (Tonatiuh) y un preso político (Diego Luna) que comparten celda en una cárcel durante la dictadura militar argentina y que se evaden de su terrible realidad dejando volar su imaginación hasta un falso Edén diseñado a partir de la era dorada de los musicales de Hollywood, habitado por una diva a la que Jennifer Lopez otorga imponentes movimientos de baile y gran habilidad vocal pero no mucha vida.
Seguro que hay cineastas capaces de combinar sensibilidades artísiticas como la de Costa-Gavras y la de Vincente Minnelli en una misma historia -eso es más o menos lo que la ocasión parece requerir- pero, visto lo visto, Bill Condon no es uno de ellos. La nueva película presenta la dictadura argentina de una manera tan esquemática y genérica que el marco político del relato a ratos funciona como un mero decorado, tan artificial como las interludios de canto y baile que trufan su metraje; y esas secuencias musicales, visiones oníricas supuestamente llenas de grandiosidad, carecen por completo de energía y dinamismo. Su retrato de la vida en prisión, además, no es lo bastante sórdido ni devastador como para establecer el contraste necesario con la fantasía en Tecnhnicolor narrada o inventada. Por mucho que se dedique a celebrar el potencial transformador de la ilusión cinematográfica, pues, ‘El beso de la mujer araña’ nunca llega a exhibir ese mismo poder.
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