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Crítica de ‘The Mandalorian and Grogu’: televisión en pantalla grande

Pese a ver la luz a modo de continuación de tres temporadas de ficción televisiva cargadas de densa mitología, la película presenta una historia tan simple y directa que apenas requiere conocimientos previos del universo en el que transcurre

La película 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu'

La película 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu'

Nando Salvà

‘The Mandalorian and Grogu’

Año: 2026

Dirección: Jon Favreau

Intérpretes: Pedro Pascal,  Sigourney Weaver, Jonny Coyne, Hemky Madera

Estreno: 21/5/2026

★★★

A diferencia de todos los héroes huérfanos y solitarios de las películas de 'Star Wars' creadas por George Lucas, el mandaloriano Din Djarin es un padre. Y la primera película que protagoniza, llena de efectos especiales analógicos, referencias a esas primeras entregas de la saga y alusiones a los vínculos intergeneracionales, parece dirigida a espectadores de mediana edad deseosos de revivir con sus hijos lo que ellos experimentaron con sus propios padres al ver en el cine la trilogía original. Y el resultado es una obra calculadamente eficaz y completamente inofensiva que, pese a ver la luz a modo de continuación de tres temporadas de ficción televisiva cargadas de densa mitología, presenta una historia tan simple y directa que apenas requiere conocimientos previos del universo en el que transcurre.

Pese a su recargada peripecia argumental, su envergadura y el diseño de algunas de las criaturas que aparecen en ella, ‘The Mandalorian and Grogu’ da la sensación de no ser más que un puñado de episodios de la serie engalanados para la gran pantalla. Sus secuencias de acción son un poco más grandiosas que las producidas para Disney+ pero, por lo demás, ofrece casi ningún desarrollo de personajes y muy poco por descubrir, y entretanto proporciona lo esperable de 'Star Wars': escenas de pelea, persecuciones, abundancia de alienígenas extravagantes y veloces combates espaciales, todo ello rigurosamente protocolario.

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Lo único que exige del público es que sepa que Din Djarin es lo más —aunque completamente estático y de vida personal tan opaca como su casco—, que Grogu es adorable y que entre ambos existe un gran afecto. Para buena parte de los padres e hijos que vayan a verla, con eso bastará.

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