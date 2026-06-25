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Crítica de 'Supergirl': una mezcla de comedia posadolescente y acción espectacular que no llega a coger vuelo

La película, producida por James Gunn, trata de llevar a la superheroína a ras de tierra en un batiburrillo estético que no acaba de funcionar

Milly Alcock, junto al perro Krypto, en una imagen de 'Supergirl'

Milly Alcock, junto al perro Krypto, en una imagen de 'Supergirl' / DC Studios

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Quim Casas

'Supergirl'

Dirección: Craig Gillespie

Intérpretes: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley

Año: 2026

Estreno: 26 de junio de 2026

★★

Imagino que cuando James Gunn convenció a Warner y DC para realizar el pasado año su 'Superman', ya tenía apalabrada una prolongación en formato femenino protagonizada por la prima de Kal El / Clark Kent. El resultado, 'Supergirl', es un filme plano y protocolario, con un sentido de la comedia que apenas cuaja, secuencias de acción rodadas un poco al bulto y una pasmosas aparición y desaparición de conflictos por lo que a los superpoderes de la prima Kara-Zor El se refiere.

La película, producida por Gunn, es mejor, eso sí, que la 'Supergirl' de 1984. El guion parte de la miniserie 'Supergirl: la mujer del mañana', escrita por Tom King y dibujada por Bilquis Evely. Pero el intento de llevar a la superheroína a ras de tierra, presentándola como una posadolescente de 23 años que rumia sus penas en alcohol en un planeta lejano, no funciona. Queda claro que el sol amarillo le otorga poderes, el sol rojo se los quita y el sol verde está a punto de matarla, pero es poco en un batiburrillo que utiliza ingredientes de 'Mad Max' y de las tabernas galácticas de George Lucas. Es una estética que aleja el filme de la imaginería habitual de los superhéroes, pero tampoco le da consistencia. Como no se la da Jason Momoa, convertido ahora en Lobo cuando antes ha sido tantas veces Aquaman.

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Fuente: El Periódico

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