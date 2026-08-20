Estrenos de cine
Crítica de 'El motín': nueva e insustancial muestra de las habilidades de Jason Statham como estrella del cine de acción
El director francés Jean-François Richet reduce al mínimo esencial las tramas y los diálogos para servir una generosa ración de mamporros y tiroteos
Quim Casas
'El motín'
Dirección: Jean-François Richet
Intérpretes: Jason Statham, Annabelle Wallis, Adrian Lester
Año: 2026
Estreno: 21 de agosto de 2026
★★
Aunque la dirige Jean-François Richet, un cineasta francés de cierto prestigio gracias a títulos estadounidenses como el 'remake' de 'Asalto a la comisaría del distrito 13' de John Carpenter, 'El motín' no deja de ser una película producida e interpretada por Jason Statham, un 'action hero' con un estilo más comedido si lo comparamos con las estrellas del cine de acción de un pasado no tan lejano, los Stallone, Schwarzenegger, Van Damme o Lundgren. Statham es más práctico y parco en todo. Tramas reducidas al mínimo esencial, pocos diálogos, un par de secuencias donde se cuenta el pasado más o menos traumático del personaje y lo que verdaderamente importa, la ración acostumbrada de mamporros y tiroteos.
La particularidad del filme reside en el escenario. Se trata de un carguero que parte de Bangkok y que sirve al negocio del tráfico humano. Por una serie de circunstancias nada descabelladas, Cole, el protagonista, se ha convertido en un falso culpable. Se sube de incógnito al carguero para demostrar su inocencia y ahí, entre las bodegas, la sala de máquinas, los diversos pasadizos y el laberinto de contenedores, acontecen las peleas cuerpo a cuerpo, con arpones, garfios, fusiles, hachas, cuchillos y lo que necesite Statham para demostrar que sigue siendo el mejor en su categoría.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote
- La Guardia Civil investiga a una persona por causar graves daños en una lavandería de Agüimes
- Muere un menor de 14 años ahogado en Mogán
- Dos amigos de Jeremías se lanzaron al mar en Mogán para rescatarlo: 'Pusieron en riesgo sus vidas y tuvieron que volver
- El arte urbano contra la degradación en Las Palmas de Gran Canaria: el mural que da una nueva vida a un edificio histórico
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Canarias para mañana miércoles: estos son los sitios donde se esperan lluvias
- Multa de 200 euros por no respetar la señal R-421: la Guardia Civil vigila a todos los conductores canarios por conocer el distintivo
- Una conocida tienda de Telde busca nuevo dueño después de 25 años: «Me gustaría que alguien la quiera y la cuide»