El restaurante danés Noma, situado en una antigua bodega en Copenhague, fue elegido este martes como el mejor del mundo, en una gala celebrada en Amberes (Bélgica) en la que se hizo pública la lista de los cincuenta mejores establecimientos de 2021, entre ellos seis españoles.

Etxebarri (Vizcaya), quedó en el tercer puesto, mientras que Disfrutar (Barcelona) se hizo con el quinto, seguidos de Mugaritz (San Sebastián) en décimo cuarto, Diverxo (Madrid) en el puesto 20 y Azurmendi (Bilbao), en el 49. El peruano Central, elegido mejor restaurante de Sudamérica 2021, se hizo con el puesto cuarto, mientras que Maido (Perú) ocupó el séptimo y Pujol (México) el noveno.

Los daneses fueron los grandes vencedores de esta edición, al hacerse con los dos primeros premios, conocidos como los Oscar del mundo gastronómico, ya que el segundo puesto fue para el restaurante Geranium, también en Copenhague.

Debido a la pandemia de la covid-19, el último listado que elaboran más de mil expertos independientes del mundo de la gastronomía, entre los que se encuentran cocineros, periodistas y aficionados, se había llevado a cabo en 2019.

En la ceremonia en Amberes, que se retransmitió en directo a través de las redes sociales, hubo muchas alusiones al impacto de la crisis sobre el sector y se rindió homenaje a los establecimientos que tuvieron que cerrar en los últimos años.

'Mirazur', del chef argentino Mauro Collagrecco, que en la lista de 2019 ocupaba la primera posición, ha quedado fuera para engrosar el selecto grupo de 'The best of the best', integrado por todos los que han ocupado ese puesto, como el español 'El Celler de Can roca' o la italiana 'Osteria Francescana'. Con la excepción de 'Noma', que ha podido volver a ser votado como el mejor porque ha cambiado de ubicación.