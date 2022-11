La conocida marca de hamburguesería premium Goiko calienta fogones para la próxima apertura de su primer local en Canarias, que estará situado en el número 8 de la calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria.

Para ello ha comenzado una campaña en Twitter con el fin de animar a sus clientes a probar sus hamburguesas empleando expresiones de la variante del español que se habla en Canarias como "Agüita, niño".

“CHOOOSSS LOCO Llegamos a Canarias y se vienen 50 KEVIN BACON GRATIS”, anuncia Goiko que describe a la Kevin Bacon como ”el auténtico best seller de esta casa”, al que recomienda añadirle queso de cabra o plátano dorado y con el que “¡Es imposible no babear!”.

CHOOOSSS LOCO



Llegamos a Canarias y se vienen 50 KEVIN BACON GRATIS.



Cómo participar:

✨Síguenos

🍔Menciona tu mejor coleguita

🔁RT a este tweet



AGÜITA NIÑO pic.twitter.com/ApjkAn7xIw — GOIKO (@goiko) 15 de noviembre de 2022

Goiko, marca nacida en España en el año 2013, detalla los requisitos para participar en el sorteo, entre ellas cuantos más tuits se envíen más posibilidades ("de cajón") y mencionar “a un único amigo (real) (no me mencionéis a Pepe Benavente ni a Quevedo, no cuela) por tweet”.

Fin del sorteo 20/11



Mención a un único amigo (real) (no me mencionéis a Pepe Benavente ni a Quevedo, no cuela) por tweet.



Más tweets, más posibilidades (de cajón) — GOIKO (@goiko) 15 de noviembre de 2022

Esta promoción, que finalizará el próximo 20 de noviembre, solo será válida en Canarias, por lo que si uno de los afortunados reside, por ejemplo, en Toledo, “te falta tiempo para coger un avión, dos guaguas, y comerte allí la Kevin Bacon”, avisa el community manager de la famosa hamburguesería del "chorreo".