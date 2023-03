Alberto Chicote es una de las caras más conocidas de la cocina española y su fama viene ganada por su visita a las cocinas más sucias y problemáticas del país con su programa televisivo ‘Pesadilla en la Cocina’, tanto que su popularidad lo ha llevado a presentar durante varios años consecutivos las campanadas de fin de año en Antena 3 junto a su compañera Cristina Pedroche. El dúo se ha convertido en todo un éxito en la pequeña pantalla en Nochevieja. Por ese motivo, se ha hecho viral la crítica que Chicote ha lanzado sobre el nuevo restaurante de Dabiz Muñoz, pareja de Pedroche.

Por otra parte, Dabiz Muñoz también se ha ganado su propia fama gracias a la popularidad de sus restaurantes que le ha llevado a ganar varios años el premio al mejor chef del mundo. El pasado año, Muñoz abrió su nuevo restaurante bajo el nombre de RavioXo situado en El Corte Inglés del paseo de la Castellana en Madrid. Esta nueva propuesta busca ofrecer una nueva interpretación gastronómica de la masa y la pasta, viajando a través de los sabores desde Italia hasta lugares más orientales.

RavioXo se suma ya a las otras tres ofertas gastronómicas que ofrece Dabiz Muñoz en España: DiverXo, StreetXo y GoXo. En este caso busca ofrecer su interpretación de la pasta a todo tipo de bolsillos, lejos del menú de su restaurante principal que se sitúa en 365 euros. Una de sus últimas novedades fue la llegada de su ‘foodtruck’, GoXo, a Las Palmas de Gran Canaria y que estará disponible durante seis semanas, desde febrero hasta el mes de abril.

Las palabras de Chicote al nuevo restaurante de Dabiz Muñoz

Una de las visitas más esperadas a RavioXo ha sido la del chef Alberto Chicote y su dureza a la hora de valorar las cocinas de los restaurantes de España, aunque esta vez ha acudido sin las cámaras del programa, solo ha valorar la comida de su compañero de profesión y así lo ha hecho en su cuenta de Instagram.

Una crítica que ha causado sensación por la relación de Chicote con la pareja de Muñoz, Cristina Pedroche, que se ha convertido en uno de los dúos más icónicos de la televisión. Su valoración ha sido contundente: “Pues me da mucha rabia que solamente pueda unir 10 fotos del PEDAZO de FIESTA que nos han ofrecido los miembros del equipo de Dabiz Muñoz en RavioXo”, ha comentado Chicote en su cuenta de Instagram.

En cuanto a la comida que les han ofrecido en el restaurante de Muñoz ha afirmado que es “un menú que no deja de subir en cada plato, que no deja títere con cabeza, sugerente, embriagador, provocador, divertidísimo y embaucador”. Además, también ha querido tener unas palabras para su compañero: “Dabiz lo ha vuelto a hacer, y no puedo más que agradecerle que lo haya hecho. Es magnífico. Así, sin más”, ha sentenciado Chicote.