Descubre los secretos para perder peso de manera saludable y efectivo con el superalimento del momento

En la búsqueda constante por encontrar la mejor manera de perder peso, los nutricionistas han revelado un importante hallazgo: la clave no está únicamente en lo que comes, sino en la cantidad de alimentos que ingieres. Expertos en salud aseguran que los alimentos naturales, aquellos que no han sido procesados, son altamente beneficiosos para tu bienestar general. Siguiendo el antiguo axioma de "comer de todo" para mantener una buena salud, los nutricionistas hacen hincapié en la importancia de consumir variedad de alimentos para alcanzar tus metas de pérdida de peso.

Recientemente, uno de los nutricionistas más influyentes en las redes sociales, conocido como "Mundo en forma" en Instagram, compartió un ejemplo muy gráfico para ilustrar este concepto. Destacó el aceite de oliva virgen extra (AOVE) como uno de los mejores productos para consumir debido a sus propiedades nutritivas. Sin embargo, es fundamental consumirlo de manera controlada. Por ejemplo, tres cucharadas al día aportan 361 calorías. La clave reside en asegurarse de que esas calorías sean "bien aprovechadas". Utilizar esas cucharadas de aceite de oliva virgen extra para preparar un desayuno rico y nutritivo será mucho más beneficioso que consumir alimentos dulces, que tienen un alto valor calórico y poco valor nutricional, lo cual solo contribuirá al aumento de peso y a sumar calorías vacías a tu dieta. Además, al tomar un desayuno equilibrado, experimentarás menos hambre a lo largo de la mañana y evitarás caer en el hábito de "picotear". Perder peso no tiene por qué ser una tarea complicada si se aborda de manera adecuada. Los nutricionistas enfatizan una y otra vez que lo más importante es crear un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que se ingieren. No hay secretos ni dietas milagro que puedan ofrecer resultados sostenibles a largo plazo. Es necesario tener en cuenta las calorías que se consumen durante el día y asegurarse de que sean inferiores a las que se gastan. Optar por regímenes más estrictos, como los que promueven muchas grandes cadenas, solo llevará a perder varios kilos rápidamente y luego recuperarlos en poco tiempo. Esto es lo que se conoce como el temido "efecto rebote". ¿Cómo se puede evitar esta situación? La respuesta es simple. En primer lugar, es fundamental consumir siempre alimentos naturales, aquellos que no han sido procesados y que no contienen grasas ni calorías difíciles de quemar. También se debe renunciar al consumo de alcohol y bebidas azucaradas, ya que no aportan ningún beneficio al cuerpo. Por último, es esencial incorporar más actividad física a tu rutina diaria. ¿Cómo hacerlo? Cambiando tus hábitos. Intenta irte a la cama un poco antes para poder levantarte más temprano y dar un paseo antes del trabajo. Dedica 15 minutos después de cada comida a dar dos pequeños paseos. Y, sobre todo, procura subir más escaleras en lugar de utilizar el ascensor. Estos sencillos trucos te ayudarán a perder peso de manera saludable y sin agredir a tu cuerpo, lo cual tendrá un impacto positivo en tu salud general.