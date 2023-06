Comer naranjas y manzanas todo el año es algo a lo que estamos acostumbrados dentro y fuera de Canarias. La globalización ha generalizado y extendido a lo largo de los 365 días del año el consumo de ciertas frutas y verduras gracias a la importación. El transporte y las cámaras frigoríficas obran la magia y eliminan la dependencia de la temporada. Así, da igual que sea verano o invierno, otoño o primavera.

Sin embargo, siempre que se pueda es recomendable consumir productos de temporada cosechados lo más cerca posible en beneficio de la salud. De esta manera, nos garantizamos que las frutas y verduras que comemos conservan todas sus propiedades y, por tanto, su ingesta puede aportarnos los beneficios que prometen.

Cada mes tiene sus frutas y cada lugar también. En Canarias, este mes de junio es, por ejemplo, tiempo de albaricoques y fresas, aunque también de melones, sandías y papayas. En realidad las frutas y hortalizas de junio son también las de julio y agosto, pues su cosecha se extiende a prácticamente todo el verano. El clima subtropical de Canarias, que varía según la altitud y la latitud, así como los cultivos en invernaderos y la garantía de agua que proporcionan las desaladoras en tiempos de lluvias escasas permiten contar en el mercado con una gran variedad de frutas y hortalizas de cercanía e incluso de kilómetro cero, el colmo de la proximidad, casi casi como si las cultivaras en tu huerta para comer en casa.

Frutas y verduras de temporada y cercanía

Con el verano y el calor, nos apetecen más los platos frescos y los alimentos crudos, cargados de agua de forma natural. Así pues, las ensaladas y frutas son las mejores opciones y si son de cercanía vendrán con sus propiedades casi intactas, sin apenas degradación del campo a la mesa. Otro plus de estos alimentos es que a sus numerosas propiedades nutricionales, repletas de vitaminas y minerales, añaden su bajo aporte calórico. Las frutas, a su vez, con su riqueza en agua, nos ayudan a mantenernos hidratados en una época en que la demanda de nuestro organismo es mayor.

Si no eres de campo, a la hora de elegir las frutas y verduras en los expositores de tu comercio habitual te puede surgir la duda sobre cuáles son de temporada. Aunque siempre puedes asesorarte con los dependientes, te conviene saber cuáles son. Aquí te exponemos las que corresponden al mes de junio en Canarias.

Cultivos de verano en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote

En Gran Canaria, este mes de junio se cosechan en el capítulo de frutas: limones, melones, sandías, papayas, piñas, plátanos, fresas, granadas, aguacates, albaricoques y nísperos. Si hablamos de hortalizas y verduras, tenemos: acelgas, ajos, albahaca, apio, arvejas, batata, berenjenas, berros, beterrada, brócoli, calabacín, calabaza, canónigos, cebollas, cebollino, cilantro, col blanca, col lombarda, coliflor, escarola, espinaca, habas, habichuelas, jaramagos, lechugas, millo, papa, pepino, perejil, pimientos, puerros, rabanitos, rúcula, tomates y zanahorias.

Lanzarote recolecta en junio entre las frutas: fresas, higos, tunos, melones, papayas, pera-melón, piñas, pitayas, plátanos y sandías. También comienza la cosecha de la uva. En cuenta a las hortalizas y verduras, hay: acelgas, ajos, puerros, apio, arvejas, batatas, berenjenas, beterrada, calabacín, calabaza, cebollas, cebolleta, chícharos, col lombarda, colinabo, escarola, espárrago, espinaca, garbanzos, habichuelas, judías, lechugas, lentejas, millo, papa, pepino, perejil, pimientos, rabanitos, rúcula, tomates y zanahorias.

En Fuerteventura, en junio hay menos variedad de frutas y verduras que en Gran Canaria y Lanzarote. Las frutas son: melones, papayas, peramelón, piñas, plátanos y sandías. De hortalizas y verduras tenemos: acelgas, ajos, albahaca, apio, batata, berenjenas, beterrada, calabacín, calabaza, cebollas, col, coliflor, colinabo, escarola, espárrago, lechugas, millo, papa, pepino, perejil, pimientos, rúcula, tomates y zanahorias.

Entre las frutas de verano de Tenerife están: aguacates, almendras, ciruelas, fresas, limones, melones, papayas, plátanos y sandías. Por la parte de las hortalizas y verduras hay: acelgas, ajos, albahaca, apio, hierbas aromáticas, azafrán, batatas, batatas, berenjenas, beterrada, brócoli, bubangos, calabacín, calabaza, cebollas, cebolletas, cebollino, cilantro, col, habichuelas, judías, lechugas, millo, papa, pepino, perejil, pimientos, puerro, rabanitos, rúcula, setas, tomates y zanahorias.

La Palma cuenta en los meses de verano con frutas como: aguacates, almendras, duraznos, fresas, limones, melones, naranjas, papayas, peramelón, plátanos y sandías. La huerta palmera dispone de: acelgas, ajos, apio, hierbas aromáticas, berenjenas, beterrada, boniato, calabacín, calabaza, cebollas, habichuelas, hortelana, lechugas, millo, papa, pepino, perejil, pimientos, puerros, rabanitos, rúcula, tomates y zanahorias.

En La Gomera, las frutas que se cosechan en verano son: aguacates, ciruelas, duraznos, fresas, limones, melones, naranjas, papayas, peras, peramelón, plátanos y sandías. Entre las hortalizas tenemos: acelgas, ajos, apio, hierbas aromáticas, batatas, berenjenas, beterrada, calabacín, calabaza, cebollas, col, habichuelas, hortelana, lechugas, millo, papa, pepino, perejil, pimientos, puerros, rabanitos, rúcula, tomates y zanahorias.

El Hierro dispone en junio, julio y agosto de las siguientes frutas: aguacates, almendras, ciruelas, duraznos, fresas, limones, melones, papayas, peras, peramelón, piñas, plátanos y sandías. Las hortalizas de las que disfruta son: acelgas, ajos, apio, hierbas aromáticas, batatas, berenjenas, beterrada, calabacín, calabaza, cebollas, col, habichuelas, hortelana, lechugas, millo, papa, pepino, perejil, pimientos, puerros, rabanitos, rúcula, tomates y zanahorias.

La regla del cinco

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo mínimo de 400 gramos de frutas y verduras al día. Esto equivale a cinco porciones de frutas y verduras, pero no vale hacer trampas. Este consumo diario ayuda a tener una alimentación saludable a cualquier edad y sea cual sea nuestra circunstancia física. Contribuye a sobrellevar enfermedades crónicas y a controlar la epidemia mundial de la obesidad, así como los problemas de salud que muchas veces van asociados al sobrepeso: diabetes, colesterol, hipertensión o síndrome metabólico.

Para cumplir con el objetivo, se puede ingerir un mínimo de tres piezas de fruta del tamaño de una manzana mediana, es decir, no es suficiente con comer tres uvas para contabilizar las tres piezas. Haría falta completar el plan nutricional con una ensalada variada o algún plato que contenga verdura, ya sea como principal alimento o como guarnición. Hay varios trucos que nos pueden ayudar a completar este plan, que consiste en comer una pieza de fruta en el desayuno, otra a media mañana o en la merienda, además de comer en el almuerzo o en la cena un plato de verdura y una fruta. Algunos nutricionistas recomiendan no comer fruta de noche, así que la de la cena te la puedes saltar si ya has completado tus cinco raciones de frutas y verduras a lo largo del día.