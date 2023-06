Desde 2011, Pink Lady —la marca de unas manzanas únicas en el mundo, que se cultivan en Lleida y Girona siguiendo el ciclo natural del árbol— organiza Pink Lady Food Photographer of the Year, un certamen abierto a la participación de profesionales y 'amateurs' de todo el mundo que ensalza el valor de la fotografía gastronómica, una manifestación más del hondo interés que lo culinario genera en todo el mundo. En sus doce años de vida, este concurso se ha convertido en el más importante del sector y cada edición destaca por la alta calidad de los trabajos presentados. Son, todas ellas, imágenes de una gran estética, pero que van más allá e invitan al espectador a adentrarse en una historia, conocer otras realidades y costumbres y también, en ocasiones, ofrecer una mirada crítica de la realidad. En total, la marca ha premiado 36 instantáneas en otras tantas categorías tras un arduo trabajo de selección, ya que se recibieron miles de candidaturas de 65 países distintos.. El panel de jueces de este año, encargado de evaluar y seleccionar las imágenes galardonadas, estuvo presidido por el legendario fotógrafo gastronómico David Loftus. El resto del jurado estuvo compuesto por Fiona Shields, jefa de fotografía de Guardian News & Media; Ian Kittichai, chef, autor y presentador de televisión; Ella Ravilious, comisaria del Museo de Victoria y Alberto (Londres); Nik Sharma, autora de libros de cocina, fotógrafa y columnista, y Rein Skullerud, fotógrafa sénior y editora de fotografías del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

Primer premio: The Candy Man, de Jon Enoch

The Candy Man, del fotógrafo británico Jon Enoch, se hizo con el primer premio de la categoría principal. Esta imagen fue tomada en una pequeña calle en el oeste de Bombay (India), en una zona que, por su cercanía a las playas y pequeñas ferias, es habitual encontrar vendedores ambulantes de golosinas como el de la foto, que lleva a hombros un expositor con coloridos algodones de azúcar, en contraste con el ambiente urbano y algo gris que rodea al joven.

Cinco premios para España

El jurado de Pink Lady® Food Photographer of the Year ha distinguido como finalistas las imágenes de cinco fotógrafos españoles o residentes en nuestro país. Anchovies in flour, de José María de Colsa Linares, obtuvo el tercer puesto en la categoría MPB Award for Innovation, que reconoce las imágenes más llamativas y sorprendentes. La imagen muestra a unas anchoas saltando en una montaña de harina.

Por su parte, los trabajos presentados por Rosa Figueroa Insua, Becky Lawton —fotógrafa londinense afincada en Barcelona— y Sylvie Pabion recibieron menciones de honor. Además, Nando Esteva consiguió este mismo reconocimiento en la categoría Food Film Shorts, —de cortometrajes de cine gastronómico— con Restaurant Enoteca, que refleja lo que sucede en la trastienda del restaurante Enoteca (dos estrellas Michelin, Barcelona), comandado por el chef Paco Pérez.

Otras categorías del concurso

Hanging Up Persimmons, de Zhonghua Yang (China), resultó ganadora de la categoría Pink Lady Moments of Joy, que premia las imágenes que reflejan la alegría que ofrece la comida y la felicidad de los momentos en los que se cocina o se disfruta en torno a la mesa. En esta imagen, una pareja de agricultores de los Montes Taihang, en la provincia china de Shanxi, ríe mientras cuelga caquis. Elaborar pasteles con esta fruta es la principal fuente de ingresos para muchos agricultores locales en esta comarca especialmente fría y seca.

Otra de las categorías más relevantes del concurso es Champagne Taittinger for Celebration. Sverigemiddagen (La cena de Suecia), se ha hecho con el primer puesto con una mirada cómplice de una cena de gala anual en el castillo real de Estocolmo. En ella, los monarcas del país escandinavo agasajan a personas que han contribuido de manera extraordinaria al desarrollo de sus comunidades locales.

Este año, llama la atención la fuerza de la imagen ganadora de la sección Food Politics, que reconoce los trabajos fotoperiodísticos que muestran la realidad de los temas políticos relacionados con la alimentación en cualquier parte del mundo. Ramadan Meals Among the Ruins in Idlib (Syria), de Mouneb Taim (Países Bajos), muestra una multitudinaria celebración del Ramadán de los vecinos en Nayrab (Siria), que encontraron sus casas destruidas después de la campaña de las fuerzas gubernamentales en la ciudad.

Pese a todo, la gente se unió para celebrar un desayuno grupal, una tradición para ellos durante la fiesta más importante del Islam. Este año, se ha premiado por tercera vez la categoría en homenaje de Claire Aho, una de las fotógrafas más conocidas de Finlandia. Se trata del Premio Claire Aho para Fotógrafas, cuya ganadora ha sido Carla Sutera Sardo (Italia) con Adua's Kitchen, parte de una serie que siguió la vida de una mujer octogenaria que debió dejar su casa durante la pandemia por el covid-19.