¿Cómo distinguir la mozzarella de la burrata? Son quesos que se parecen pero tienen diferencias de calado que cada día explican con detenemiento los 'maestros queseros' del barco Costa Toscana a los cruceristas que se embarcan en el buque insigina de la naviera italiana convertido en un oasis gastronómico con capacidad para 6.600 pasajeros que surca los mares comandado por el romano Pietro Sinisi.

En colaboración con la mítica Latteria del Curatino, el barco de Costa Cruceros ofrece a sus clientes mozzarella hecha a bordo siguiendo las pautas de una auténtica lechería. Esta minúscula producción asegura que el producto, con el que se elabora la burrata, sea fresco y reduzca el excedente en una naviera que ha apostado por la sostenibilidad con el 'taste it, don´t waste it' (saboréalo, no lo desperdicies) y sirve a los comensales porciones de alimentos equilibradas para evitar torres de sobras en los platos."Eso sí, todos pueden repetir cuando quieran y cuanto quieran", explica Miguel Muñir, director de hotel del Costa Toscana.

"La mozzarella es uno de los ingredientes principales para elaborar la burrata, que es un queso en sí mismo y no un subproducto de la mozzarella, pues cada queso tiene una personalidad distinta y bien definida", añade Gennaro Balzano, el chef encargado junto a otros 300 cocineros de alimentar el a veces voraz apetito de los cruceristas alojados en un barco de 337 metros de eslora (largo), 42 de manga (ancho) y 19 puentes (pisos).

El duelo entre la mozzarella y la burrata se libra en la Pizzería Pummid'Oro del inmenso barco, en la proa del puento 8, donde se preparan al día unas 300 deliciosas pizzas al tiempo que ofrecen auténtica mozzarella de búfala, hecha como manda la tradición, burrata, 'stracciatella', 'rotolo', 'sfoglia' y otras delicias típicas italianas preparadas en la mini quesería del barco al momento tanto con leche de búfala como de vaca 'fior di latte'.

El nombre de burrata ( “burro” en italiano significa mantequilla) proviene de una de sus principales características: la textura cremosa y suave que recuerda precisamente a la mantequilla. La burrata es pues mucho más cremosa y suave que la mozzarella, aunque los dos quesos están elaborados con un método de pasta hilada.

"La burrata está rellena de crema de leche 'stracciatella' en su interior, que le aporta una composición mucho más sabrosa, jugosa, cremosa y suave", añade Balzano.

Las regiones geográficas de elaboración son también distintas. La mozzarella procede de la región de Campania, en el sur de Italia, mientras que la burrata es de la región oriental de Apulia.

La burrata es presentada en forma de “saquitos”, mientras que la mozzarella tiene múltiples formatos como bolas de 6 a 12 cm, trenzas 'treccia', bloques rectangulares o pequeños trozos redondos 'bocconcini'.

Y es que la burrata es un queso fresco de pasta hilada cuya capa exterior es una envoltura fina de mozzarella en cuyo interior está el relleno de nata fresca de leche (panna) e hilos o trozos de la propia mozzarella, que reciben el nombre de 'stracciatella'.

La burrata, al ser tan cremosa y de sabor pronunciado, apenas necesita acompañamiento. Basta con añadir un chorro de aceite de oliva virgen extra, unos granos de sal y pimienta recién molida para disfrutar de esta maravilla del mundo lácteo. En cambio, la mozzarella es un producto de sabor más neutro y es perfecta para acompañar ensaladas, tomates, y cómo no, como base de cualquier pizza, coca o tosta.

La temperatura óptima para consumir la burrata es la del ambiente, nunca demasiado fría, mientras que la mozzarella, firme y elástica, se puede tomar bien fresca aunque Blazano recomienda servirla entre 12 y 18 grados para potenciar el característico aroma a almizcle de esta delicia cuyo origen está asociado a la llegada de los búfalos a Italia, allá por el siglo X. Dos siglos después, los monjes del monasterio de San Lorenzo de Capua ya hacían un queso llamado mozza que ahora perfeccionan con maestría los queseros de la naviera italiana.