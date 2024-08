Muchos usuarios, a través de redes sociales, se hicieron eco de una supuesta prohibición por parte de la Unión Europea (UE) de las famosas papas de jamón. Este se trata de uno de los aperitivos más comprados en los hogares de España.

Y es que, según el rumor, las papas de paquete con sabor a jamón y barbacoa tenían los días contados. Ante esto, las reacciones de los amantes del producto fueron diversas.

¿Por qué se van a prohibir las papas de jamón?

"Últimamente, has podido leer muchos titulares anunciando que la UE prohíbe las papas sabor jamón ¿Es verdad? No". De esta forma anunciaba la Comisión Europea, vía la red social X (antes Twitter), que el producto no desperecería de los supermercados.

Además, en el mismo mensaje la organización comunicaba a los usuarios que lo que se prohibirá son "algunos aditivos de aroma ahumado utilizados para su producción, por lo que con una receta que no incluya estos aditivos se podrán seguir fabricando".

La decisión de vetar algunos aditivos que se utilizan para la producción de los snacks se debe a que estos componentes pueden provocar daños en el material genético de los consumidores. Esto aumenta el riesgo de sufrir enfermedades como, por ejemplo, cáncer o patologías genéticas hereditarias.

Los productores contarán con un período de tiempo para adaptarse a la nueva normativa. Asimismo, los aditivos que se prohibirán son los siguientes:

ProFragus SmokeR714 (SF-001)

(SF-001) Zesti Smoke Code 10 (SF-002)

(SF-002) Concentrado de humo (SF-003)

(SF-003) Scansmoke SEF525 (SF-004)

(SF-004) SmoKEz C-10 (SF-005)

(SF-005) SmokEz Enviro-23 (SF-006)

(SF-006) ProFagus SmokeR709 (SF-008)

(SF-008) Fumokomp (SF-009)

Los consumidores pueden identificarlos revisando las etiquetas de los paquetes de snacks que puedan tener por casa.