Kike Espino suma y sigue: la nueva apertura que revolucionará Vegueta

Primero fue Triciclo (C/ Pelota, 12), después Manuela Jimena (C/ Pelota, 14), y la última apertura del rey de Vegueta fue Morro Colorao (C/ Pelota, 16), que este viernes celebra a lo grande su primer año de vida. Pero Kike Espino, más conocido como King Kong es un empresario insaciable, una bestia que hace honor a su apodo. Por eso, y tal como ha confirmado en exclusiva para este periódico, el próximo mes de abril volverá a sorprender a propios y extraños con una nueva apertura, también, claro, en Vegueta.

El empresario, cocinero de profesión y soñador casi por vocación, confiesa que "estoy más ilusionado que nunca, hemos conseguido consolidar Morro Colorao en tan solo un año, convirtiéndose en referencia ya de la ciudad, y complementando muy bien la oferta de Triciclo y Manuela Jimena, ambos negocios muy queridos. El 2024 fue muy intenso, pero también muy bonito, pues Morro Colorao es el proyecto de mi vida, y verlo triunfar me alegra especialmente".

Uno de los espacios de Morro Colorao. / LP / DLP

Una taberna única

Cualquier otro empresario estaría más que satisfecho con tres negocios de éxito, llenos día y noche. Tres apuestas ambiciosas, muy serias, con inversiones potentes, especialmente la de Morro Colorao. Pero, Kike Espino 'King Kong' no puede estarse quieto, ni tampoco tranquilo. Por eso, el próximo tres de abril volverá a organizar una buena fiesta. Esta vez no de aniversario, sino de apertura. "Vamos a abrir Ultramarinos Machete, que estará inspirado en una taberna de 1800 y estará ubicada en una casa muy chula de Vegueta", adelanta a este periódico Espino.

Será un concepto innovador, con una puesta en escena tan cuidada como acostumbra el grupo, y con una carta de producto muy apetecible y ambiciosa. "La propuesta, desde los platos hasta el vino, será muy divertida. Aquí los clientes vendrán a divertirse y a disfrutar mucho. Vamos a dejar el local a punto para que la experiencia sea única. Gildas, escabeches, quesos marinados, alcachofas en aceite, tortillas, una nueva ensaladilla... y mucho producto. Quiero que sea la mejor taberna de Gran Canaria", apunta entusiasmado el empresario.

Los arroces, seña de identidad de Morro Colorao. / LP / DLP

Cuestionado sobre el primer año de Morro Colorao, sin duda su apuesta más grande, Espino comparte que "el balance de este primer año ha superado las expectativas. Los clientes están súper contentos, tenemos un equipazo y el concepto ha calado. Desde el menú propio para las diferentes barras, hasta los arroces y las carnes exclusivas. Vamos a celebrarlo a lo grande con nuestros clientes, que son amigos, y luego me voy de viaje por diferentes ciudades para analizar tendencias y coger ideas. Vamos a cambiar las cartas de Triciclo y Manuela Jimena, y también quiero inspirarme para el nuevo local que va a llegar. Será un año grande este 2025".

Una carrera meteórica

Desde que regresó de Barcelona para emprender en su ciudad, Kike Espino parece que tiene un pacto vitalicio con el éxito. Su primera aventura, Triciclo, consiguió rápidamente consolidarse en Vegueta, con una propuesta gastronómica muy urbana, cuidada y nueva por entonces. "Es el concepto más canalla de los tres, y también es mi niño bonito. Lo conseguimos sacar adelante con mucho esfuerzo, y todo el día detrás de la barra", recuerda. Tras ello, una apertura que marcó un antes y un después en Vegueta, Manuela Jimena. Un elegante bar gastronómico ambientado en los bares madrileños de los años 70, con una carta tan solvente como su ejecución. Punto de encuentro en el barrio, escenario ya respetado en la capital.

El restaurante cuenta con una solvente oferta de carnes. / LP / DLP

Y entonces, cuando todo ya estaba rodado, llegó el gran golpe. Una preciosa casa, necesitada, eso sí, de una reforma integral. Y en un tiempo récord, donde antes había ruinas, ahora luce con orgullo, desde hace un año, Morro Colorao, una de las grandes aperturas del 2024. Fue una inversión económica muy seria, evidentemente. Pero él siempre tuvo claro que aquello no era una locura, más bien es un sueño hecho realidad. Y el tiempo, una vez más, le dio la razón. Por eso, ahora quiere ir "a machete con el nuevo negocio, de ahí el nombre. Vamos a echar el resto, a seguir con nuestra particular revolución. Será un éxito". Gana Vegueta, gana Las Palmas de Gran Canaria. Y, por supuesto, vuelve a ganar King Kong.