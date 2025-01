Llega un nuevo restaurante a Las Palmas de Gran Canaria que nadie quiere perderse

Si aún no has oído hablar de “El Balcón de Tres Palmas”, es momento de ponerlo en tu lista. Este bochinche, recién inaugurado en el corazón del barrio de Tres Palmas, ya está conquistando a los amantes de la buena mesa. ¿El secreto? Platos que combinan la tradición canaria con un toque único, como el queso a la plancha con miel de palma y mermelada de pimiento, una explosión de sabores que no encontrarás en cualquier lugar.

Aquí no solo se come, se vive una experiencia: papas arrugadas, carne fiesta, huevos rotos y otras delicias te esperan en un ambiente que te hará sentir como en casa. Y si eres de los que siempre buscan algo nuevo, pregunta por los platos fuera de carta.

Este restaurante canario no solo conquista por su propuesta gastronómica auténtica, sino también por las excelentes valoraciones que recibe en plataformas como Google, donde ostenta una puntuación de cinco estrellas. Los comentarios de los clientes son unánimes: “Qué pinta tiene todo”, exclamó un comensal, mientras otro destacó: “Muy buen servicio y buena comida”.

Además, muchos resaltan la generosidad de las raciones y la calidad de los platos, como un cliente que aseguró: “Me sorprendió bastante la cantidad de comida, todo muy bueno y recomendable”. Sin duda, una parada obligatoria para disfrutar de la cocina canaria en su máximo esplendor. Puedes reservar mesa llamando al 647943597.

Peculiaridades de la comida canaria

La comida canaria es un fiel reflejo de la riqueza cultural y natural del archipiélago. Entre sus platos más representativos destacan las papas arrugadas con mojo, acompañadas del mojo picón o verde; el gofio elaborado con cereales tostados, que se consume en potajes, escaldón o incluso como postre; además del pescado fresco, como la vieja sancochada o el cherne u otros imprescindibles como la ropa vieja o el popular conejo en salmorejo.

Asimismo, esta gastronomía canaria se suele complementar con quesos artesanales, vinos cultivados en tierras volcánicas o dulces tradicionales como las truchas navideñas o los bienmesabe. Comer en Canarias es hacer un viaje por los sabores autóctonos e isleños.