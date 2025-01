Las cookies que crean colas inmensas llegan al Museo Elder: ¡No te quedes sin probarlas!

Las Palmas de Gran Canaria se convertirá en el epicentro del fenómeno dulce que ha causado sensación en toda Gran Canaria gracias a This Cookie 21. En la próxima Feria Km.0, este 15 y 16 de febrero, la explanada del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología acogerá las famosas galletas artesanales que han provocado colas interminables en cada evento donde se presentan.

Su sabor único y su calidad inigualable han llevado a muchos a calificarlas como “las mejores galletas de la isla”. Si no quieres quedarte sin probarlas, además de encontrarlas en ferias y festivales, la empresa ofrece la posibilidad de realizar pedidos anticipados a través del número 614 313 872 o mediante un mensaje privado en su cuenta de Instagram, asegurando tu ración sin demoras.

Estas cookies no solo prometen conquistar tu paladar, sino también ofrecer una experiencia dulce que recordarás por mucho tiempo.

En TikTok los usuarios no han tardado en compartir su entusiasmo y anhelo: "He probado muchas galletas, pero las de ustedes son una maravilla, en cada km0 me llevo seis" o "Llevo dos años intentando probarlas, pero siempre que llego no quedan por desgracia".

El secreto detrás del éxito

This Cookie 21 es una empresa local que ha ganado popularidad por sus galletas artesanales de alta calidad. Han participado en diversos eventos gastronómicos en la capital grancanaria, como Las Palmas Burger Fest, el encuentro de moda "Fashion & Friends" o el Xmas Market donde ofrecieron sus dulces creaciones a los asistentes situándose como un éxito rotundo.

La empresa se destaca por utilizar ingredientes de primera categoría, como el azúcar de caña ecológica o la mantequilla tradicional, y por la dedicación en cada una de sus preparaciones, lo que les ha permitido ganarse el cariño y la preferencia del público canario.