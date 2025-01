Cinco años de Anteo, cinco años de placer en Las Palmas de Gran Canaria

En un ecosistema tan complejo como el gastronómico, y en una ciudad tan difícil como Las Palmas de Gran Canaria, cumplir cinco años no es tarea sencilla. De ahí que Anteo (C/ los Martínez de Escobar, 16), el gran bar gastronómico de Alejandro Mederos, haya celebrado a lo grande su feliz aniversario. "Hoy hace cinco años que Anteo vio la luz. Cinco años en los que han pasado muchas cosas buenas y no tan buenas, cinco años de alegría, nervios, llantos y risas", compartía.

Alejandro Mederos. / LP / DLP

Su apertura supuso un necesario soplo de aire fresco; su propuesta, una ilusionante experiencia de la que tantos comensales se han enamorado. "Cinco años en los que hemos visto pasar muchísimos clientes que se han convertido en familia, muchos compañeros que han aportado cariño y valor a lo que hacemos aquí. Gracias de corazón, sin ustedes este proyecto hoy solo sería eso, un proyecto. Por otros cinco años de Anteo cargados de buena comida, buena bebida y buen ambiente", celebraba el talentoso cocinero.

Platos icónicos

En este placentero rincón de la capital grancanaria hay platos icónicos, que han sobrevivido con heroicidad a los regulares cambios de carta. El bocadillo de cochino, por ejemplo, cocinado a 65 grados y aliñado con miel de caña y soja, pepino encurtido y tajín mexicano, cebolla roja con lima y alioli de cilantro; los huevos rotos re-imaginados, con papa bonita confitada y frita, clara de huevo crujiente y yema curada, o esa deliciosa ensaladilla de papa asada, que, aunque más joven, es una de las mejores que se pueden comer en la capital.

Ensaladilla de Anteo. / José Luis Reina

Desde su apertura, Mederos ha demostrado que dio en la clave con un concepto que por aquel entonces no predominaba. Una cocina muy personal, una carta viva, siempre dispuesta a sorprender a nuevos clientes y a repetidores, que son mayoría. A principio del año 2024, y tras una etapa en la que el cocinero grancanario se había alejado de la cocina, Anteo retomó el camino del éxito, el que lo impulsó como uno de los indispensables de Gran Canaria.

Tal y como confesó entonces el cocinero, «estamos volviendo a la esencia, rotando mucho la carta, quitando platos que llevaban tiempo y aportando otros nuevos que están teniendo una gran acogida. Es una nueva etapa, pero también es un regreso al origen», confesó Mederos, que recuperó la sonrisa tras regresar al lugar de donde nunca debió haber salido. «El comensal seguirá viniendo a un bar, con raciones generosas y un concepto diferente. Ahora soy feliz, y eso se nota mucho».

Ese periodo de reflexión le sirvió, sin duda, para recuperar la necesaria parte creativa, pero también para darse cuenta de que su espacio está dentro de lo cocina, donde lo disfrutamos todos. La propuesta es innegociable: platos orientados a compartir, novedades en los fuera de carta, mucha rotación y apoyándose siempre en los productos de temporada. A partir de ahí, una cuidada y acertada selección de vinos, un servicio de sala que se adapta y transmite perfectamente la filosofía del local, y una propuesta gastronómica de mucho nivel.

Hay que celebrar estos cinco años, porque Anteo es un seguro en la capital, de esos sitios a los que mandar a alguien para quedar bien. No abundan los bares gastronómicos, ni tampoco los locales con una relación calidad-precio tan ajustada. De ahí su éxito.