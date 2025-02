La cuenta sí; el chupito de la casa, no

No hay camarero que se libre a la hora de llevar la cuenta a una mesa, de que ésta le asista con el clásico ¡y el chupito de la casa! Una cuestión más que controvertida en las salas de todas las tascas y restaurantes. Y es que, o hemos malacostumbrado a los clientes o, por el contrario, es que los clientes tienen muy malas costumbres, en cualquiera de los casos, es una situación que incomoda a cualquier camarero.

Ya nadie se alegra de que le inviten a un chupito de mora, melocotón o menta. Las invitaciones que se nos exigen, y que además son los clientes los que en muchas ocasiones te dicen a que tienes que invitarlos, no suelen ser de los más baratos; recaen en licores que rondan un precio elevado, alguna de esas cremas u orujos conocidos o el famoso digestivo alemán, que de digestivo tiene poco. Igualmente, ¿por qué se tiene esa mala costumbre de pedirle al camarero cuando terminas de almorzar o cenar que te invite a algo?

A veces me da la impresión que lo del chupito o licor de la casa es un imperativo al que los camareros estamos obligados a invitar, bien porque el cliente te dice que se ha gastado una considerable suma en la factura (que hay que tener en cuenta que, si es así, es porque se lo ha comido, bebido y disfrutado) o porque es una celebración o, simplemente, como ocurre en la mayoría de los casos, porque se asume que debe ser así.

Una petición generalizada

Ahora bien, tenga en consideración usted cliente, que no podemos invitar a todas las mesas que se sientan a comer o cenar, ya que no es solo su mesa el que lo solicita, es que hay muchas más con los mismos argumentos que usted. Y, aunque reconozco que es agradable que el camarero tenga por cortesía invitar a esos licores, no siempre es posible llevar a cabo tal cortesía, y en cualquiera de los casos sería algo que tendría que salir del propio restaurante, de ahí que se llame el chupito de la casa y no el chupito del cliente.

Por otra parte, si trasladamos la comparativa a cualquier otro negocio, no me imagino a ninguna persona saliendo de una tienda de ropa, o de unos grandes almacenes, diciendo al dependiente que le regale un par de medias o unos calcetines porque se ha gastado en su negocio mucho dinero en un bolso o un par de zapatos. O, porque es la tercera vez que acude a las rebajas de su establecimiento, pero como suele pasar en muchas ocasiones, la restauración se entiende como sumisa a los antojos, deseos o exigencias del consumidor.

Para mí, que soy el que te sirve, la invitación va mucho más allá de lo que te hayas gastado, si mucho o poco, al igual que la propina, que se produce cuando la relación cliente-camarero ha sido agradable, educada y cordial, cosa que no siempre ocurre, cuando queremos agradecer a esa mesa que nos haya elegido nuevamente para pasar un buen rato con su pareja, familia o amigos. O también porque no hemos dado el servicio adecuado que consideramos tenía que haberse realizado. En cualquiera de los casos, es una opción que no siempre depende del camarero y muchas veces se le coloca en una situación comprometida, algo que el cliente no tiene en cuenta. De igual forma, ante el vicio de pedir esta la virtud de no dar.