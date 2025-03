Habla la sala: Jesús Carmona, de Anteo

La colocación de las mesas, la decoración y la iluminación son aspectos muy importantes a la hora de transmitir un concepto de restauración. En la que hemos visitado esta vez, la mezcla de colores aporta lo que nuestro anfitrión, Jesús Carmona, denomina como una sala divertida.

Unas mesas con un tablero blanco de madera que a simple vista pudieran parecer sosas, en la sala del restaurante Anteo, de la capital grancanaria, son montadas con mimo y detalle. Con un mantel tipo camino de color rosa palo, una cubertería dorada mate y unos platos transparentes de aquellos que ya casi no quedan, de la marca duralex. Sus sillas de terciopelo verde botella, tan bonitas como cómodas para el comensal, y su bancada de lado a lado del restaurante, trasladan esa sensación de que va a ser un almuerzo o cena reconfortante. En sus paredes, un papel pintado y unos cuadros tan variopintos como curiosos, que no vamos a desvelar para que vayan a descubrirlos.

La primera impresión

En esta sala de unas ocho mesas tienes que sentirte cómodo; la elección de su uniforme, desenfadado, floreado y con playeras, no es casualidad, ya te transmite esa sensación, y aunque la sala pueda parecer, en una primera impresión, "un lugar caro por su cuidado en los detalles”, como mantiene Jesús, él se encargará de que cambies de opinión cuando salgas de allí y hayas disfrutado de un servicio excelente a un precio más que razonable.

Sala de Anteo. / LP / DLP

Jesús Carmona, nuestro anfitrión, podemos decir que fue criado en un restaurante, ya que su mamá Valle y su papá Ricardo, regentaban un negocio de hostelería en su tierra natal andaluza, Écija. Así que, desde que pudo echar una mano a la familia, empezó en esta profesión de la que él habla con tanta pasión.

Dilatada formación y experiencia

Después de su andadura universitaria en el grado de empresariales, algo que no le transmitió tanto como la restauración, decidió formarse en Dirección de Sala. Y una vez acabada su formación, casi toda su experiencia fue en Inglaterra, donde no solo aprendió inglés, sino que trabajó en diferentes modelos de restauración, los cuales le han dado la base que hoy con tanta profesionalidad ejerce en la sala del restaurante que regenta el chef y propietario Alejandro Mederos.

Como dice Jesús, su sala esta diseñada para aquellos comensales que quieran probar platos diferentes y curiosos. Sostiene nuestro anfitrión que lo más que le apasiona de su trabajo es “sorprender a aquellos comensales con platos y vinos que te dejan el paladar torcido”, bromea como buen andaluz, ya que el objetivo es que el comensal disfrute de una experiencia nueva y para ello lo mejor es dejarse llevar por él.

Durante esta charla, nuestro jefe de sala no deja de mencionar sus vinos. Comenta que, “si algo es indispensable en un servicio, es contar con buenos vinos que sorprendan tanto como la comida”, por este motivo en su carta no encontrarán cortes clásicos, o grandes reservas. Jesús es más de sorprenderte con denominaciones diferentes a las habituales, como también con uvas que no son tan comunes en otras cartas de vino. Pese a que no realiza maridajes en sala, sí te puede aconsejar un buen vino para las elecciones de platos de la carta que hayas elegido y darte ese extra en tu velada.

Sostiene que sus principios básicos en el servicio son la hospitalidad y cercanía con ese cliente que se asoma a la puerta. Recibirlo con amabilidad y darles los motivos para repetir y volver a su sala.

Si se me permite, he de señalar el respeto con el que este camarero habla de su trabajo, cómo describe cuáles son sus funciones y lo importante que es para él que los comensales reciban ese servicio con el mismo cariño que lo desempeña. Esperemos que, en un futuro, tal y como aspira Jesús, se convierta en formador para las generaciones venideras.