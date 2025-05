Así se come en uno de los mejores secretos gastronómicos de Lanzarote

La que viví en el restaurante del hotel boutique César Lanzarote reunió todos estos elementos. No fue una cena cualquiera: fue una celebración de la isla a través del producto, la arquitectura, los vinos y la conversación.

Acompañado por dos grandes del mundo gastronómico como Adrián Bosch, chef del restaurante San-Hô (una estrella Michelin en Tenerife) y Rafael Hurtado, sumiller del restaurante Poemas by Hermanos Padrón (una estrella Michelin en Gran Canaria) la vara de medir subía inevitablemente y lo cierto es que el restaurante estuvo a la altura.

Un refugio emocional y estético

Interiores del Hotel César. / Mulchand Chanrai

Desde el primer paso dentro del hotel, uno percibe que está ante algo especial. Un patio canario reinterpretado: columnas verdes, mobiliario circular en terciopelo esmeralda, esculturas de fibras naturales y una iluminación suave que acaricia las paredes encaladas. El diseño no busca impresionar, sino envolver.

En el exterior, la piscina se abre al horizonte y las plantas autóctonas dibujan un jardín nocturno minimalista. Las vistas a la costa desde los muros de piedra volcánica y madera verde hablan de calma, de tiempo detenido.

Un asesoramiento de lujo

Toda la propuesta gastronómica de César Restaurante ha sido asesorada por Juanjo López, uno de los grandes defensores de la cocina de producto en España. Al frente de La Tasquita de Enfrente —un restaurante de culto en Madrid— ha construido una propuesta que combina la elegancia sobria con la verdad desnuda del ingrediente.

La cena comenzó con una ensaladilla de papa y mayonesa, que normalmente lleva gambas, pero que esa noche —por falta de producto— fue adaptada con anchoas del Cantábrico.

Ensaladilla rusa con anchoas del Cantábrico. / Mulchand Chanrai

Siguió la morena frita, en corte fino y crujiente, evocadora del recetario tradicional canario. Un bocado que, con su sabor intenso y buena textura, fue uno de los grandes aciertos de la noche.

Después llegó una carbonara de judías verdes, delicada y creativa, sin pasta, pero con el alma de la receta italiana. La verdura cortada en tiras se integraba en una crema de yema de huevo y queso. El plato era conceptual y técnico, aunque habría ganado aún más con un pequeño refuerzo de sal para equilibrar y dar profundidad.

Carabinero de La Santa. / Mulchand Chanrai

El plato principal de mar fue el carabinero de La Santa, acompañado de cebolla confitada, huevo a baja temperatura y papas panaderas. Si bien la combinación era atractiva y la presentación impecable, se abrió una reflexión en la mesa: quizás la papa panadera no fue la guarnición más acertada para este marisco de sabor tan definido. Unas papas fritas crujientes habrían aportado el contraste ideal para acompañar el dulzor de la cebolla y la untuosidad del huevo.

Cerró el menú un magnífico bocinegro al horno, primero presentado entero y luego emplatado con precisión. Su carne blanca, nacarada y firme hablaba por sí sola. Una pieza cocinada con respeto y sin interferencias, donde la técnica está al servicio del producto.

Un viaje a través de los vinos

Vinos disfrutados. / Mulchand Chanrai

Durante toda la cena, el vino no fue solo un acompañante, sino un protagonista más del relato. El primer descorche fue La Roche Bézigon 2020, un blanco natural con expresión mineral, boca amplia y fondo ligeramente salino. Aportó profundidad y tensión a los entrantes, especialmente a la ensaladilla y la morena frita.

Le siguió el Valentin Zusslin Ophrys 2022, un alsaciano biodinámico con notas florales, ligero y con una acidez vibrante. Su frescura estructurada fue el contrapunto perfecto al carabinero, suavizando el dulzor y realzando la yema de huevo.

El cierre fue un tinto muy bien escogido: el Sgarzon Teroldego de Foradori, con fruta negra, tanino amable y frescura volcánica. Una elección estimulante para el bocinegro, que sorprendió por su armonía pese a la aparente disonancia entre pescado y tinto.

Compartir mesa con profesionales del más alto nivel conlleva una mirada diferente: se observa la temperatura, la secuencia de sabores, el equilibrio entre técnica y emoción. En ese contexto, la cocina de César Restaurante no solo respondió con solvencia, sino con alma.

Los pequeños matices —como un punto más de sal aquí o una elección más afinada allá— no restan valor a una propuesta super interesante. Lo más notable no fue solo lo que se sirvió, sino la coherencia con la que todo se sostuvo: desde el concepto estético del hotel hasta la idea de hospitalidad moderna y sensible.

Lanzarote necesita más lugares así

César Restaurante y el hotel que lo alberga representan un modelo de excelencia silenciosa que Lanzarote necesita potenciar. No se trata solo de lujo o diseño, sino de crear espacios donde el viajero se sienta parte de algo auténtico y especial.

Este tipo de hoteles boutique, cuidados en cada detalle, con identidad local y ambición contemporánea, marcan el camino de un turismo más consciente y duradero para la isla. Espacios donde comer bien, dormir mejor y recordar aún más. Donde no solo se consumen experiencias, sino que se viven con los cinco sentidos.

En un lugar como Lanzarote, con una personalidad geográfica tan poderosa, contar con enclaves como este es clave para fortalecer su posición como destino gastronómico y emocional de referencia. Volver aquí no es solo un deseo: es una necesidad. ¡Salud!

