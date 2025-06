Dos de las tres mejores pizzerías de Europa están en Madrid y Barcelona

Quizá la primera pizzería 'oficial' de la historia de España fuera la Pizzería Napoletana en las traseras de la Gran Vía madrileña, que funcionaba con una carta diferenciada de la oferta general del restaurante Osteria Serenella. Si en aquel momento (¡1959!), le hubieran dicho al 'pizzaiolo' Alduccio Sebastianello que 66 años después dos de las tres mejores pizzerías de Europa iban a estar en Madrid y Barcelona, quizá se hubiera echado a reir...

Y sin embargo, así es: el 'ranking' 50 Top Pizza desveló ayer en Madrid su lista de las pizzerías más destacadas de Europa para 2025 -Italia no cuenta, tiene su propia lista- y la segunda posición fue para la madrileña Baldoria de Ciro Cristiano mientras que la tercera se la adjudicó la barcelonesa Sartoria Panatieri, de Jorge Sastre y Rafa Panatieri, empatada con Via Toledo (Viena). El número 1 de la clasificación por segundo año consecutivo es Napoli on the Road (Londres).

Baldoria completa un curso redondo, ya que en diciembre de 2024 se alzó con el premio a mejor pizza de España en el II Campeonato de Pizza de España con su ‘Buffala Fest’, que tiene como ingredientes tomate San Marzano, 'mozzarella' de leche de búfala con DOP, tomatitos confitados, pesto de albahaca, queso Parmigiano Reggiano crujiente y ralladura de limón de Amalfi. En Baldoria conceden mucha importancia a la masa, a la que le dedican mucho mimo en su elaboración, y ofrecen una carta en la que los ingredientes rotan de acuerdo a la temporada.

Sartoria Panatieri (Barcelona). / 50 Top Pizza

Por su parte, Sartoria Panatieri hace bandera del concepto #FromFarmToPizza, con una especial atención al producto -que suele ser de proximidad- y una elaboración artesanal. Además, Sartoria Panatieri ha llevado a cabo colaboraciones de relumbrón con primeros espadas del mundo gastronómico como el pastelero Jordi Roca, con el que lanzaron a finales de mayo una pizza dulce, la Rocacao.

Además de estas dos pizzerías, otras cinco ubicadas en territorio española aparecen en la lista. Más puente aéreo: en la octava posición figura Fratelli Figurato (Madrid) y en el decimoprimer escalón se sitúa La Balmesina (Barcelona). Fuera del eje Madrid-Barcelona nos encontramos con Demaio (Bilbao, en el número 14), Infraganti (Alicante, en el número 36) y Gasparic (Girona, en el 40 de la lista). Todas ellas aparecían ya entre las 50 del año pasado y han variado ligeramente sus posiciones.

La guía extendida 50 Top Pizza Europa 2025, compuesta por 193 pizzerías, sitúa a España como la nación más representada con 31 establecimientos, seguida de Francia con 22 e Inglaterra y Suiza, ambas con 16. La ciudad más representada es París, con 16 locales, seguida de Londres con 11 y Madrid con 9.

50 Top Pizza otorga, además, una serie de premios especiales, algunos de los cuales han recaído también en las pizzerías españolas. Baldoria se llevó el reconocimiento a la mejor oferta de coctelería; Sartoria Panatieri fue elegida como la pizzería con la carta de postres más destacada y Fratelli Figurato obtuvo el reconocimiento en la categoría de platos fritos. .

Clasificación completa de 50 Top Pizza Europa 2025

Napoli on the Road – Londres, Inglaterra Baldoria – Madrid, España Sartoria Panatieri – Barcelona, España y Via Toledo – Viena, Austria 50 Kalò – Londres, Inglaterra IMperfetto – Puteaux, Francia Pizza Zulu – Fürth, Alemania nNea – Amsterdam, Países Bajos Fratelli Figurato – Madrid, España Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Eslovaquia Forno d’Oro – Lisboa, Portugal La Balmesina – Barcelona, España y La Piola Pizza – Bruselas, Bélgica Surt - Copenhague, Dinamarca Stile Napoletano – Chester, Inglaterra Demaio – Bilbao, España Franko's Pizza & Bar – Zagreb, Croacia Little Pyg – Dublín, Irlanda Matto Napoletano – Skopie, República de Macedonia del Norte Zielona Górka – Pabianice, Polonia da PONE – Zúrich, Suiza Babette – Estocolmo, Suecia La Pizza è Bella– Amberes, Bélgica Forza – Helsinki, Finlandia MaMeMi – Copenhague, Dinamarca 450º – Turku, Finlandia L'Antica Pizzeria – Londres, Inglaterra Pietra – Belgrado, Serbia Pizza Nuova – Praga, República Checa Ciao a Tutti – Varsovia, Polonia Oobatz – París, Francia Pop's Pizza – Liubliana, Eslovenia Buon Appetito – Burgess Hill, Inglaterra Arte Bianca – Sagres, Portugal Roco – París, Francia Majstor i Margarita – Belgrado, Serbia NAPIZZA – Núremberg, Alemania Infraganti – Alicante, España La Maniffatura – París, Francia Calvello's – Munich, Alemania Fimmina – París, Francia Gasparic – Girona, España Belli di Mamma - Budapest, Hungría Margherita Pizzeria – Tallín, Estonia Kytaly – Ginebra, Suiza ’naPizzà – Bruselas, Bélgica Villa Severino – Helsinki, Finlandia ZANO – Iași, Rumanía Mamma Pizza – Oslo, Noruega Bottega Ceccarelli – Brunswick, Alemania Filo D'olio - Sariyer – Estambul, Turquía O' Panuozzo - Utrecht, Países Bajos