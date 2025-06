David Silva: "Es un placer y un orgullo elaborar vino en Gran Canaria"

Todo lo importante lo ha dicho con gestos discretos, con la precisión de quien elige el momento justo. Así ha sido también su entrada en el mundo del vino: sin estridencias, sin campañas grandilocuentes, pero con una convicción profunda. Silva no juega a ser bodeguero. Lo es. Y su proyecto, Bodega Tamerán, habla por él.

Desde hace años, se ha interesado por el vino como un lenguaje cultural. Ha visitado viñedos, probado terroirs, conocido bodegueros. Pero siempre tuvo una idea clara: cuando llegara su momento, lo haría desde el respeto, desde el compromiso, y desde su tierra.

Ese momento llegó en 2022, cuando en las alturas de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, puso en marcha una bodega con mirada propia. Un proyecto que, a día de hoy, tres vendimias después, ha ganado peso entre las voces más interesantes del vino atlántico español.

Un château canario con alma atlántica

Vista de la bodega Tamerán. / LP / DLP

Tamerán nace como un proyecto integral, al estilo de un château: viñedo y bodega en un mismo lugar, producción limitada, y control completo del proceso desde la cepa hasta la botella. Las viñas se sitúan a más de 700 metros de altitud, sobre suelos volcánicos y bajo el influjo de los vientos alisios, en un paisaje de belleza severa.

Desde el principio, Silva quiso rodearse de talento local con experiencia. De ahí la alianza con Jonatan García Lima, enólogo tinerfeño y alma de Suertes del Marqués del que dice que “es un fenómeno”. Comenta que “cada vez estoy más metido. Al principio, cuando estaba más liado, participaba menos, pero ahora estoy en toda la vendimia. Si Jonathan no puede estar, hablo con él por teléfono y me encargo yo con los chicos de la bodega”.

La complicidad entre ambos ha sido clave. Y el estilo de los vinos lo demuestra: frescos, tensos, minerales, pero también con cuerpo y textura. Vinos que no se rinden a modas, sino que expresan sin filtros el lugar del que nacen.

Una forma de estar en la tierra

Elaboración de vinos en la bodega Tamerán. / LP / DLP

Tamerán no es un ejercicio de nostalgia ni un experimento pasajero. Es una manera de habitar el paisaje, de crear algo duradero, coherente y profundamente arraigado a Gran Canaria. Un proyecto que huye del artificio para abrazar la autenticidad, y que apuesta por lo local sin caer en el tópico. En apenas tres años, ha demostrado que otra forma de hacer vino en las Islas es posible: desde el detalle, desde la escucha, desde el respeto a lo que ya estaba antes.

“Para mí es un placer elaborar vino en mi Isla. Y un orgullo que se esté vendiendo en casi todo el mundo”, dice Silva sin alardes. Pero tras esa frase modesta hay una revolución callada. Porque lo que comenzó como un sueño personal se ha convertido en un referente de la nueva viticultura atlántica: sincera, elegante, precisa, y capaz de dialogar de tú a tú con los mejores blancos de territorio de la península o del viejo mundo.

Silva ha demostrado que el compromiso con un paisaje no necesita focos, sino constancia. Que el vino, como el juego, puede ser una forma de expresión silenciosa pero duradera. Su papel no es el de una figura decorativa, sino el de un bodeguero implicado, que participa, aprende y lidera con naturalidad.

La mirada de un bodeguero en formación

Silva, en las viñas de su bodega. / LP / DLP

Silva no se conforma con poner el nombre en una etiqueta. Se implica en cada decisión, pregunta, degusta, aprende. Y lo hace con una sensibilidad que se nota en el resultado final. “Para mí un gran vino tiene que marcar el territorio. Debe tener equilibrio: no solo acidez, también textura, profundidad. Que no sea plano. Que tenga algo más”.

Ese “algo más” es lo que busca en cada vendimia. “Las primeras fueron complicadas, con olas de calor que no esperábamos. Pero ahora cada vez lo hacemos mejor. Vamos afinando, entendiendo mejor la viña. Y eso se nota en la calidad del vino”. Lo que no ha cambiado es su motivación: “Tengo muchas ganas de seguir haciendo vino en Gran Canaria, de que se conozca, de que tenga calidad”.

Entre las distintas elaboraciones de la bodega, estos cuatro vinos resumen con claridad la personalidad del proyecto. Representan distintas parcelas, variedades y expresiones, pero todos comparten una misma filosofía: mostrar el paisaje sin filtros, con precisión y emoción.

Cata de vinos Tamerán. / Mulchand Chanrai

Tamerán Baboso Blanco

Profundo y complejo. Nariz con notas a especias. En boca es envolvente, con un final muy largo y persistente. Ideal para guarda.

Tamerán Verdello

Un aroma intenso y fresco. En boca es sabroso, potente y mineral.

Tamerán Marmajuelo

Elegante y muy fresco. En boca notas a albaricoque, naranja y lima.

Tamerán Lomo de Los Ingleses

En boca es ligero y elegante, con taninos suaves y una acidez refrescante.

Raíces y futuro

Tamerán no es un proyecto de imagen ni una inversión para el aplauso. Es una forma de construir algo desde la pasión, desde el aprendizaje diario. “Mi papel en la bodega es sobre todo tener muchas ganas. Porque no es fácil hacer vino, y menos ahí, en la Isla. Pero tengo un buen grupo de trabajo, y con Jonatan estamos haciendo algo bonito”.

Tres años después de la primera vendimia, la bodega ha exportado sus vinos a mercados de todo el mundo y ha llamado la atención de críticos especializados, aunque el reconocimiento no parece ser el motor principal. Tamerán crece con paso firme, sin prisa, sin ruido. Como todo lo que hace David Silva: desde lo esencial, con gesto corto, pero con fondo largo. ¡Salud!

