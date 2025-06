Así es el restaurante de Las Palmas de Gran Canaria donde cocinas tú y el resultado es puro vicio

El humo sube despacio, como si bailara. La mesa no es solo mesa, es fogón y escenario. Las pinzas en la mano, el apetito abierto. En pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria, hay un rincón donde la comida no se sirve, se vive. Se llama Koryo y no es un restaurante más, es un viaje directo a la cultura gastronómica coreana, con su parrilla al centro y sus sabores a flor de piel.

La creadora de contenidos Tania Pyetku (@taniapyetku), conocida por sus reseñas detalladas y espontáneas, lo resume sin rodeos: “De verdad que es una experiencia espectacular”. Y no es la única que lo piensa. Cada semana, cientos de comensales se sientan alrededor de estas mesas calientes para asar, mezclar, enrollar y devorar ,un auténtico festín al más puro estilo BBQ.

Koryo ha traído a la capital grancanaria uno de los formatos más virales y queridos de la gastronomía asiática: el Korean BBQ. Aquí no vienes a esperar, sino a girar la carne sobre la piedra caliente, a mojar en las salsas, a envolver los cortes en hojas de lechuga con arroz y encurtidos. “Aquí puedes cocinar la carne en tu propia mesa, complementar con mix de verduras y recargar todas las salsas que quieras”, explica Tania en uno de sus vídeos de TikTok.

La propuesta más demandada es el Kombo Hongdae (45 euros), que incluye seis tipos de carne, marisco, dos bowls de arroz, encurtidos, lechuga fresca y todo lo necesario para una comida tan divertida como abundante. “Te recomiendo este combo”, insiste Tania, “porque trae variedad y cantidad suficiente hasta para tres personas”.

Entrantes que sorprenden desde el primer bocado

Antes de prender la parrilla, conviene dejarse llevar por algunos entrantes que hacen honor a la cocina callejera coreana. Destacan el tteokbokki (10,95 euros), unos pastelitos de arroz picantes que despiertan el paladar, y el clásico bibimbap de pollo (9,95 euros), servido en bol de piedra. También se puede probar el Corn Dog (5,50 euros), uno de los favoritos de quienes buscan ese punto “crunchy” y dulce que engancha.

Postres asiáticos con toque dulce y final feliz

Como broche de oro, el local propone opciones tan tradicionales como el taiyaki con judías dulces y helado (5,95 euros ), o su tarta esponjosa de queso (5,95 euros), ligera pero intensa, ideal para terminar sin remordimientos.

“Es uno de esos sitios donde aunque estés lleno, siempre dejas huequito para el postre”, confiesa Tania Pyetku. Y lo cierto es que es difícil resistirse cuando el dulce llega con ese nivel de detalle y sabor.

En pleno corazón de la ciudad

El local se encuentra en la calle Tomás Miller, 41, en una ubicación céntrica y de fácil acceso. La experiencia en este restaurante no solo destaca por la comida, sino también por su ambiente acogedor y moderno, ideal para compartir momentos especiales con amigos o en familia.

Los precios rondan los 15 a 20 euros por persona, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes quieren probar algo diferente sin vaciarse el bolsillo.

Además, ofrecen opciones vegetarianas, menús sin gluten y un ambiente moderno y acogedor. Eso sí, mejor reservar con antelación en el 928 79 09 59, porque la popularidad del local está subiendo como la brasa.