Una sociedad 'hamburguesada': las aperturas no paran en Canarias

Donde antes había una enorme juguetería, ahora habrá un Goiko. No muy lejos de allí, justo frente a la torre de La Concepción, en La Laguna, una preciosa casa del siglo XIX se convertirá en uno de los Burger King más bonitos de España, imagino. Andan por la ciudad Patrimonio de la Humanidad un poco nerviosos con esta tendencia comercial, pues no son pocos los vecinos del casco histórico que lamentan esta incansable conquista que protagonizan las hamburguesas en los mejores locales de la ciudad.

Esto no es algo que me preocupe especialmente, claro. Respeto mucho las tendencias del mercado y de consumo, así como la plena libertad de las empresas para abrir y generar puestos de trabajo donde les venga en gana, faltaría más. Esas voces que plantean la prohibición de este tipo de aperturas en inmuebles históricos deberían viajar un poco más, salir del pueblo y ver mundo. Claro que una mercería medio vacía es más tranquila, pero si esos locales estaban disponibles es porque los negocios que ahí se habían instalado no triunfaron.

Y en este momento de alquileres inaccesibles, precios desorbitados y cierre continuos de negocios más tradicionales, lo cierto es que las hamburguesas siguen ganando la batalla, nos guste más o nos guste menos. Lo mismo podemos vivir en la principal zona comercial de Las Palmas de Gran Canaria; centros comerciales de aquí y allá y cualquier lugar donde haya vida y cierto movimiento.

¿Una burbuja burger?

Llevo escuchando eso de la burbuja de las hamburgueserías unos cuantos años. Y, por contra, llevo leyendo informes de tendencias solventes que cada año se reiteran: el consumo de este tipo de producto no sólo no va a decaer, sino que está en pleno crecimiento. ¿Hay tantas personas para tantas hamburguesas en tan poco espacio? Pues la respuesta está clara, sí. Smash, de autor, con carne madurada, con este fantástico pan de aquí, con esta salsa secreta de allá.

Es una fiebre cárnica que vive un idilio duradero con el éxito. Y no precisamente por sus económicos precios, pues esa imagen de comida rápida, también llamada basura, ha ido variando a un producto cada vez más gourmet, elaborado con ingredientes de mayor calidad, con ciertas dosis de algo parecido a creatividad y sí, también con mucho iluminado que hace tropelías por aquello de diferenciarse de la competencia.

En un estudio reciente de la empresa multinacional de investigación de mercados Ipsos, quedó patente que este producto vive el mejor momento de su historia en España, algo que puede arrojar luz para entender el imparable ritmo de aperturas de hamburgueserías por todos lados. Según el citado estudio, el 50% de los españoles reconoce que consume hamburguesas al menos una vez por semana; concretamente un 33% lo hace una vez a la semana y un 17% más de una vez a la semana.

En concreto, la encuesta muestra que la hamburguesa es un producto que figura en la rutina alimentaria, convirtiéndose en una elección habitual. En cuanto a preferencias, el 64% de los consumidores se decanta por la carne de ternera como base de su hamburguesa, frente a un 30% que opta por el pollo. Es tal el éxito que vive este producto, que es uno de los más compartidos, viralizados y saboreados en redes sociales donde el vídeo lo es todo, es decir en TikTok o Instagram.

Un negocio millonario

No son pocos los influencers que, previo pago, acuden a los centenares de campeonatos que se celebran en numerosas ciudades de España para elegir a la mejor hamburguesa del país. El problema para los consumidores es que cada semana, sin exagerar, hay una nueva mejor hamburguesa de España, pues este tipo de eventos también se han disparado, al calor de las brasas y de la ingente cantidad de dinero que dejan.

Analizar este boom como un mero movimiento de jóvenes que salen a practicar el poco saludable placer de engullir hamburguesas es estar un poco perdido. Esto va más allá. Se ha convertido en una especie de movimiento cultural callejero, desde los food trucks hasta los centenares de locales de decoración urbana que ven en este producto un relato perfecto para conectar con su fiel clientela. También se ha convertido en un multimillonario negocio a nivel global.

Un dato: el segmento burger ya supera el 60% del negocio total de la comida rápida, y en 2024 este tipo de comida facturó en España más de 5.300 millones de euros. Según el estudio Comida Rápida y a Domicilio del Observatorio Sectorial DBK de Informa, más de 3.200 millones de euros lo facturan las hamburgueserías, "un sector que presenta un alto grado de concentración a un número reducido de grandes cadenas, las cuales cuentan con un amplio número de locales repartidos por toda la geografía española".