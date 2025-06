Así fue la gala que eligió a los 50 mejores restaurantes del mundo

La gala de revelación de las cincuenta primeras posiciones que estarán vigentes durante lo que queda de 2025 y hasta el mes de junio de 2026 venía a coronar una semana de acciones en la ciudad italiana capital de la región del Piamonte.

Fieles a la cita, la amplia comunidad internacional que se mueve bajo el paraguas de 50 Best Restaurants; chefs, sumilleres, periodistas, foodies y gentes varias del sector de la hostelería agradecen esta cita y aprovechan para verse, una vez al año, en persona. Este momento está perfectamente diseñado para que los asistentes disfrutemos de una cargada agenda de acciones, durante varias jornadas, que incluyen nuevas ideas y charlas reflexivas en los 50 Best Talks, comidas y cenas colaborativas únicas entre los mejores chefs del mundo, enmarcadas dentro de las 50 Best Signature Sessions, la esperada puesta de largo con la Gran Gala de revelación del listado y, por supuesto, alguna que otra fiesta posterior.

Un año más, tuve el privilegio de estar allí como testigo directo de excepción de una celebración que trasciende lo culinario: The World’s 50 Best Restaurants 2025 es un gran rito anual. Este año, la ceremonia se celebró en el Lingotto Fiere, el centro de convenciones de la ciudad que, en otro tiempo, fue la fábrica donde nació FIAT y que ahora simboliza y acoge la evolución del saber hacer italiano.

En esta ciudad, corazón del Piamonte, tierra del vino Barolo, de la trufa blanca más valorada del mundo o de la conocida marca Ferrero, la gastronomía se vivió como una fiesta del buen hacer culinario, del conocimiento y la camaradería de un sector que no para de crecer, pujando fuerte y destacando los mejores cincuenta restaurantes repartidos, prácticamente, por cada rincón del planeta.

Mitsuharu Tsumura, chef de Maido. / LP / DLP

Y llegó el esperado jueves 19 de junio y el veredicto final elevó a la primera posición a Maido, del chef Mitsuharu Tsumura en Lima (Perú), que fue coronado como el mejor restaurante del mundo, sucediendo así en el trono al restaurante Disfrutar. El restaurante barcelonés de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas pasa ahora a formar parte del exclusivo salón “Best of the Best”, junto a nombres históricos como El Bulli, Noma, Osteria Francescana o El Celler de Can Roca.

Protagonismo español

En esta edición, Asador Etxebarri, en Atxondo (Bizkaia) repitió la segunda posición mundial por segundo año consecutivo al mismo tiempo que su sumiller, Mohamed Benabdallah, fue galardonado como “Mejor Sumiller del Mundo 2025”, destacando su dominio sereno del maridaje y su especial estilo y sensibilidad en el servicio.

Mohamed Benabdallah, elegido mejor sumiller del mundo. / LP / DLP

Otro de los momentos más emocionantes de la noche para los españoles que estábamos en el auditorio fue la entrega del “Chefs’ Choice Award” a Albert Adrià, por su trabajo al frente de Enigma (Barcelona), un laboratorio de imaginación y técnica que además ascendió en esta edición hasta el puesto 34 de la lista.

Joan Roca, junto a Albert Adriá. / LP / DLP

Este premio, votado por sus propios colegas de profesión, reconoce no solo su liderazgo al frente de Enigma, su proyecto actual, sino una trayectoria magistral desde elBulli hasta ahora en la que no ha dejado de explorar, investigar y atreverse a traspasar las fronteras de lo esperado compartiendo e influyendo a tantos y tantos chefs alrededor del mundo.

España además, volvió a colocar otros dos nombres más en la lista de los primeros 50: DiverXO (Madrid), en el puesto 4, y Elkano (Getaria), en el 24, completando otro año brillante para la cocina nacional. Por último, y aunque ya se había revelado días atrás, otros 5 restaurantes españoles ocupan posiciones entre la 51 y la 100; Quique Dacosta en el 65, Cocina Hermanos Torres en el puesto 78, Aponiente de Ángel León en el 84, Txispa en el 85 y Mugaritz en el 87.

Canarias, ¿por qué no?

A lo largo de estos días, quedó claro que la gastronomía forma una red global de valores compartidos que dotan a cada región de identidad, memoria, técnica y un lenguaje universal que forma parte y ayuda a conservar su patrimonio cultural.

Volvemos de Turín con la certeza, un año más, de que España ocupa uno de los lugares destacados en el panorama global y con el anhelo de que algún día, también desde Canarias, ¿por qué no?, una propuesta gastronómica opte y logre alcanzar un hueco en este máximo nivel de visibilidad y reconocimiento mundial. Más información de la gala, en este enlace.