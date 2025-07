De la sostenibilidad a la humildad: el relato Michelin se repite en Canarias

¿Por qué tiene que salir un cocinero a la sala si no tiene el don de la palabra? ¿Por qué el encargado de servir en nuestra mesa nos suelta el rollo de la humildad en cada pase? ¿Por qué muchos de los menús degustación acaban igual, como si fuera un menú de una boda? ¿Por qué hay tantas recetas de la abuela, de la infancia, o de lejanos recuerdos de tiempos pasados? ¿Por qué todo tiene que ser sostenible, cercano e hiperlocal? ¿Por qué hay tan poca originalidad en un menú que roza los 200 euros?

Últimamente, me sorprende mucho el descarado uso de la humildad en cada menú de estrella Michelin en las Islas. Parece que hay una competición no reglada a ver cuál de todos los menús es más humilde, a pesar de consumirlo en salas creadas tras una enorme inversión, o mientras consumimos un fantástico vino -cuando no maridaje- de un precio de todo menos humilde. Mire, no seré yo quien arremeta contra la alta cocina en Canarias, la cual disfruto y valoro. Pero sí es verdad que noto una aburrida tendencia a la repetición aquí y allá.

Si quiero una experiencia humilde, me voy a algún bodegón en el norte de Tenerife y me como lo que me ofrezca la humilde cocinera, con el humilde vino de la finca y con el gofio encima del potaje, si hace falta. Yo no quiero ir a un estrella Michelin a vivir una experiencia humilde, ni a recrear episodios pasados en la vida del chef. Cuando un comensal invierte una buena suma de dinero en una cena de alta cocina, lo que quiere es ser sorprendido, emocionado. Quiere ser metafóricamente atado a la silla y que los pases lo golpeen una y otra vez. Exige una experiencia radical, casi salvaje. Exige la perfección.

Portada Guía Michelin. / LP / DLP

Las salas y el mensaje

Más allá de la elaboración de un menú radiante y agresivo, cada vez me preocupan más las salas de estos restaurantes. Parece que hay una orden para que nos den el coñazo con más información de la que requerimos. Esa delgada línea entre una exclusiva cena íntima y una pesada clase de historia. Esas lecciones continuas de moral con la importancia de la sostenibilidad y la cocina de aprovechamiento. Es un aburrimiento en el que hay que jugar con cuidado, pues pueden caer en el vicio de pasarse y conseguir clientes de una sola visita.

Me gusta mucho la sala de Poemas, por ejemplo. Claro, ahí tienen a Rafael Hurtado. Es él un tipo a la altura del escenario; discreto, atento, de buena presencia. Diría que tiene casi la misma importancia que la cocina. Es una sala que suma, que no pasa desapercibida. Una experiencia -también me empiezo a aburrir de esta palabra- redonda. Aquí no hace falta que salga el cocinero a decir absolutamente nada. Que hablen sus platos y que traduzca su sala. Parfait.

Rafael Hurtado. / LP / DLP

Entiendo la presencia del cocinero en otras salas, como en el caso de Muxgo, de Borja Marrero. Es él el mejor embajador de su propuesta, porque es la suya una idea extremadamente personal. Y además la expone muy bien, forma parte del show de ese comensal que acude a su restaurante con la cierta exigencia de ser acompañado por el propio cocinero. Hay otras salas, por seguir en Gran Canaria, que necesitan ser mejor trabajadas.

Tengo ganas de conocer la nueva etapa de Bevir en Lopesan con Diego Tornel manejando los hilos en este espacio clave. No es el chef, José Luis Espino, especialmente carismático, ni debe serlo. Les exigimos a los cocineros que también sepan expresar su propuesta a la perfección, aunque eso solo está al alcance de unos pocos. Los chefs, principalmente, tienen que ganarse la admiración de su público con su talento en los calderos, no en los atriles. No me emocionó la sala de Tabaiba; tampoco especialmente la de Donaire, donde el chef hace un gran trabajo y el ritmo es muy bueno. Pero le falta algo para llegar a la altura del imponente plató. Un punto más.

Las dos estrellas y algunos apuntes

En el restaurante Cráter, por ejemplo, el hilo musical -no sé si ya lo habrán cambiado- está más orientado a un bar piscina que a un lujoso restaurante, de mensaje íntegramente canario. Ese pop rock británico impacta algo, y así se lo trasladé a Eduardo Domínguez, que imagino que sueña con la primera estrella Michelin, pues conceptualmente este restaurante ha sido creado para ello.

En septiembre volveré a San Hô, de Adrián Bosch, y al Taste 1973, de Diego Schattenhofer. Guardo un excelente recuerdo de esas visitas, tanto de sala como de cocina. Me parecen los mejores restaurantes de una estrella Michelin en Canarias. Iré a cenar solo, pues en las visitas anteriores no fue así, y la concentración no es la misma. También tengo ganas de volver a ese oasis de Niki Pavanelli, cuya presencia en la sala es clave. Suma.

Diego Schattenhofer. / LP / DLP

No disfruto especialmente con esos finales de los menús degustación tan previsibles, en muchas ocasiones algo pesados para la recta final. Siempre he preferido los finales más logrados, elegantes, sorprendentes. Un final abierto, quizás. Imagino que habrá vida más allá de la cabra o el cerdo para acabar. En la carrera por la primera estrella, me sorprendió gratamente La Terrasse, de Jorge Peñate y Luis Martín; y me parece muy interesante el trabajo de Aridani Alonso y Víctor Lugo en Casa Romántica, en Agaete. En Lanzarote debo ir a Kamezi, pues no lo conozco; y me encanta la esencia que han encontrado en Palacio Ico con ese acogedor restaurate. Deberes: refrescar los apuntes con las estrellas del sur de Gran Canaria. Y, como tarea antes de que finalice el año, comprobar la soltura en los hermanos mayores: El Rincón de Juan Carlos y M.B.

Dicho esto, no creo que haya una burbuja de estrellas en Canarias. Pero sí temo que exista una crisis de originalidad en el mensaje, así como un trabajo mejorable en muchas de las salas. Sobre los maridajes y algunas ocurrencias vividas ya hablaremos otro día.