'Likes' y comentarios: los ingredientes secretos de la hamburguesa canaria del momento

Marco Franquis e Iván Azpeitia cocinaron algo más que carne a la plancha: crearon una serie digital que cruzó pantallas, islas y sabores. Entre risas, riesgo y cebolla trufada, construyeron una historia que ya no les pertenece: ahora forma parte de su público y los ingredientes que, al azar, dieron lugar a una ‘burger’ muy poco común

Todo comenzó con queso y una cámara. Marco Franquis e Iván Azpeitia estaban sentados frente a una smash burger todavía sin nombre, hablando de ideas y compartiendo una hamburguesa «por probar suerte». No sabían que esa mordida sería el inicio de una serie que reventaría TikTok: diez vídeos en los que cada nueva receta se inspiraba en un solo comentario —el que más likes tuviera—. No había plan, solo intuición, fuego y una pizca de locura.

«Ojalá esto se haga viral», deseó Marco tras la primera grabación. No había grandes estrategias detrás. Solo carne, pan, creatividad y dos amigos con muchas ganas de divertirse y explorar hasta dónde podía llegar una buena idea. Azpeitia, a sus 28 años ya es dueño de una pizzería y una hamburguesería. Su temprana pasión por todo lo relacionado con la gastronomía lo ha llevado a fundar sus propios negocios y, en este punto, aunar fuerzas en redes sociales con Franquis, a quien considera no solo un amigo, sino también toda «una inspiración».

La hamburguesa creada por los seguidores de los creadores de contenido Azpeitia y Marco Franquis. / LP / DLP

Por su parte, Marco Franquis, con 24 años, acaba de terminar sus estudios de Derecho y ADE, pero lleva años embarcado en proyectos de emprendimiento. Se conocieron entre ideas, se hicieron inseparables entre fogones, y hoy comparten pantalla, visión y una forma divertida de tomarse (muy en serio) lo que hacen.

Una hamburguesa muy peculiar

En esa plancha chisporroteante nació una especie de milagro gastronómico 2.0. ¿El resultado? Una burger que pasó de tener bacon y queso a llevar, entre otras maravillas: salsa de whisky emulsionado (firmada por el cantante Quevedo), tortilla de papas, almogrote, chocolate de Dubái, cristal de guindilla, gofio, cebolla caramelizada trufada, salsa de llave ácida, y propuestas que llegaron incluso de usuarios anónimos. Cada semana, un nuevo ingrediente. Cada semana, una sorpresa.

«Queríamos hacer algo que conectara con la gente y que nos divirtiera», explica Marco, que reconoce que al principio le daba cierta vergüenza hablar a cámara. «Pero Azpeitia me dijo: ‘antes de que acabe febrero, tienes que subir un vídeo hablando a cámara’. Y eso me empujó.»

De izquierda a derecha, Azpeitia y Marco Franquis, creadores de contenido. / LP / DLP

El empuje dio sus frutos. El primer vídeo superó los 20 millones de visualizaciones. A partir de ahí, comenzaron a sumarse perfiles conocidos que comentaron y acabaron marcando el rumbo de cada nueva hamburguesa. Estaban los cantantes Quevedo y Lucho RK, que aportaron sabor y alcance. También el tiktoker canario Pablo Vera, uno de los primeros en viralizar un ingrediente. Y junto a ellos, creadores de contenido vinculados a la gastronomía como David Geli, Boukie y Peldanyos, que no solo propusieron ideas, sino que se involucraron de lleno en la dinámica de la serie. Todos llegaron de forma orgánica, sin pactos previos: simplemente comentaron y el algoritmo hizo el resto.

Aunque todo empezó como un reto gastronómico, lo que consiguieron Marco e Iván va más allá del sabor. Lograron que la audiencia no solo mirara, sino que participara. Que votara, propusiera y sintiera que esa hamburguesa —con gofio, salsa de whiskey o chocolate de Dubái— también era suya. Ahí está el verdadero giro de esta historia: una receta hecha a muchas manos, nacida en Canarias y alimentada por Internet.

«Nosotros no creamos esa hamburguesa, la hizo la gente», admite Azpeitia. Pero lo que sí hicieron fue embellecerla. Cada ingrediente fue trabajado con mimo. La guindilla no se puso tal cual: se convirtió en caramelo acristalado. La tortilla fue pensada para equilibrar, no para empachar. «Nada fue al azar, aunque lo pareciera», señala Marco.

Y sí, la del día 10 —la que lo lleva todo— no es la mejor hamburguesa del mundo. Pero como dijo Boukie, «es una experiencia». Una bomba emocional y estomacal que no deja indiferente. «Me comí dos seguidas y acabé… mal», ríe Marco. Azpeitia asiente: «Son hamburguesas que hay que compartir. No por el tamaño, sino por lo que despiertan».

La creación final fue tan potente que no terminó en la pantalla. Salieron a la calle, ofrecieron a desconocidos esa mezcla inaudita de sabores, y las reacciones fueron tan diversas como los ingredientes. Desde «esto está buenísimo» a «mejor para compartir con amigos en una noche loca de risas».

Pista camuflada

La serie terminó, pero la comunidad pide más. Y lo que está por venir, dicen ellos, «será distinto, pero con la misma esencia». No pueden contarlo del todo, pero hay un detalle escondido. Una pista. Un guiño. Una puerta entreabierta a lo que vendrá.

Y no, no está en el texto. Está en la imagen de portada que acompaña este reportaje. Solo quienes lean con atención y miren con hambre de aventura sabrán dónde buscar. La clave no está servida, está escondida. Y puede que quien la descubra esté más cerca de lo que todavía no se puede decir, pero sí intuir.

Porque esta no es solo una historia de hamburguesas. Es una historia de cómo dos cerebros inquietos, que se admiran profundamente y amantes del emprendimiento, cocinaron algo que va más allá de lo culinario: un relato de amistad, ambición, humor y sabor en la era del scroll infinito.

La hamburguesa viral en redes sociales. / LP / DLP

«No hacemos esto para vender. Lo hacemos porque nos divierte, nos une y nos abre puertas», comparte Marco. Y Azpeitia lo resume con algo de ternura: «Marco me devuelve la juventud que perdí entre fogones». Ambos se admiran, se desafían y se entienden.

Y mientras tanto, su hamburguesa ya no es solo una comida. Es un símbolo, un icono en redes sociales y, por supuesto, un bocado viral. Lo siguiente llegará pronto: nuevos retos, contenido ampliado en plataformas como YouTube, ideas aún más locas y propuestas que seguirán mezclando humor, gastronomía y comunidad. Y quién sabe, quizá algo que también tú puedas morder.