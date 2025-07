Iván Monreal: grancanario, políglota y un sumiller de leyenda

Siempre tuvo la película muy clara, el grancanario de San Bartolomé de Tirajana. Tal es así, que no se lo puso fácil a sus padres cuando, con apenas 17 años, se empeñó en mudarse a Alemania para aprender bien ese idioma, clave en el sector turístico de Canarias, y así poder regresar a alguno de esos lujosos hoteles del sur grancanario y poder trabajar "en el curro que querían todos los chiquillos de aquella época y zona, de recepcionista", confiesa.

Monreal recuerda que con ese trabajo uno "podía cobrar un buen dinero, ponerse corbata y tampoco volverse loco a trabajar", dice entre risas. Lo de Alemania no fue una misión sencilla. No el adaptarse al país, sino el conseguir la autorización paterna para lograr el ansiado viaje. Sus pacientes padres le decían que no una y otra vez, hasta que el joven Iván, a modo de presión, decidió tomar una decisión arriesgada, una apuesta a todo o nada.

El sumiller grancanario, en una imagen reciente. / LP / DLP

Era tal el deseo, que "un día me escapé de casa, les hice la vida muy difícil a mis padres para que me dejaran ir. Cuando regresé, mi padre me cogió, me preguntó qué es lo que quería de verdad, y me llevó a una agencia de viajes para comprarme el billete a Alemania". Analizado ahora, con perspectiva, uno puede intuir que Monreal es un tipo de ideas claras, desde luego. Y parece que no para hasta conseguir sus objetivos. Ya uno puede ir entendiendo cómo se ha ido moldeando el gran sumiller, el pibe de Maspalomas que soñaba despierto.

Empieza el periplo europeo

En Alemania limpió y secó una respetable cantidad de platos y vasos, como corresponde. Con la mayoría de edad recién cumplida, parece que el destino le tenía guardada la recompensa para el momento oportuno, con esos giros de guion o golpes de suerte que tan bien quedan en un reportaje o película, pero que en su caso es tal cual lo cuenta. Pasó de estar en la sombra de un restaurante italiano en Stuttgart a descubrir su pasión por el vino en un winebar de la misma propiedad, y en la misma ciudad.

Su mentor por entonces, la gran referencia que marcó el futuro del grancanario en Alemania, fue el sumiller Biagio Tanzola. "De él aprendí la importancia de los detalles, la elegancia extrema; los sutiles movimientos en la sala, el saber estar. No estaba acostumbrado a eso, y me impresionó, a la par que me enamoró. Estuve aprendiendo de él cinco años, y fue una pieza clave para moldear mi estilo como sumiller", afirma Iván Monreal, que ya empezaba a justificar el empecinamiento de conocer mundo para conocerse mejor.

Al elegante Biagio Tanzonla le debemos, pues, que haya arrojado luz en el gran sumiller que es hoy. La importancia de toparse con referentes. A partir de ahí, Monreal ya no tuvo que rogar más que le dejaran viajar, sino que se metió en una trepidante vorágine alrededor del vino que le llevó a vivir experiencias laborales en Austria, Francia o Italia, aportándole también un valioso conocimiento en los principales idiomas de la bebida. "Mi gran ventaja es mi conocimiento internacional y esos idiomas, pues no hay muchos sumilleres en el mundo que manejen a nivel alto los cinco principales idiomas del vino", afirma.

Multitud de premios, misma humildad

Su ya indiscutible talento por aquel entonces lo llevó a liderar las salas de restaurantes como el Amador (Mannheim, Alemania) que llegó a lucir tres estrellas Michelin, las mismas que ahora luce en Austria el chef de raíces españolas Juan Amador. También guarda un gran recuerdo del restaurante Tristán (Puerto Portals, Mallorca), en el que fue sumiller y donde "servía vinos que sólo vemos en las películas y cuentas de 20.000 o 30.000 euros, era otro nivel".

Monreal está considerado uno de los mejores sumilleres de España, y es también una figura destacada en el sector a nivel internacional. Esto no es algo que le quite el sueño, pues "yo creo más en la meritocracia que en los reconocimientos que ponen unos y otros, aunque los respeto y valoro. Me hizo mucha ilusión quedar segundo en el Campeonato Nacional de España de Sumilleres, pues ahí es meritocracia pura y dura. Primero ganas el campeonato regional, y luego vas a Madrid a competir con los ganadores de todas las regiones".

Campeón de Canarias; segundo en el campeonato nacional de Ruinart Challenge; elegido entre los primeros en el Top 100 Sommeliers de España 2024... y un largo etcétera de reconocimientos que parece que no van a parar, pues a pesar de toda esa experiencia, Monreal apenas supera los cuarenta años.

Palacio Ico, su lugar en Canarias

El grancanario ha estado en varios proyectos de interés en Canarias, aunque desde que regresó a las Islas, "me topé con la realidad canaria", lamenta, en "donde tenía más valor como hostelero que habla cinco idiomas que como sumiller reconocido". De ahí que, con el mismo afán que cuando era un niño con ambición y ganas de comerse el mundo, se lanzó a la formación más ejecutiva, como el máster en Dirección de Empresas en una reconocida escuela de negocios.

Monreal, en el restaurante de Palacio Ico. / LP / DLP

Según afirma, "las escuelas de sumillería están mal enfocadas, pues se aprende mucha teoría y poca gestión. Y un buen sumiller tiene que ser, por encima de todo, un buen gestor. Es algo que me ha dado la experiencia". Su estrecha relación con Bodega Vulcano (Lanzarote), de la que es sumiller, también inició y estrechó la relación con el hotel gastronómico Palacio de Ico, donde ejerce como sumiller del restaurante que lidera Víctor Valverde en cocina y Sonsoles López en sala.

Su rápida conexión con los propietarios, la propia Sonsoles y Eduardo Riestra, le llevó a iniciar una fructífera relación laboral que hoy, para fortuna de todos, se mantiene. Recomendado Michelin, un sol Repsol... y una envidiable carta de vinos (premiada hace unos días como la mejor de Canarias).

Aquí Monreal ha encontrado "su espacio", ayudado también por el amor, pues su pareja es una reconocida abogada de Lanzarote. Da gusto escuchar a Iván contar la historia resumida de su vida, pues uno parece estar escuchando a aquel ilusionado niño que solo quería irse a Alemania para ser recepcionista y ponerse corbata.