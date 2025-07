Vídeoreceta de la semana: refrescante ensalada de melón y marisco

Esta semana vamos con otra idea de ensalada. De estas que, al menos a mí, me apetece no solo comer, si no incluso preparar. Si le quieren añadir algo más, adelante. Y si le quieren quitar o sustituir algún ingrediente, ¡ni lo duden! Es lo apasionante de la cocina: idear, inventar, imaginar…Espero que les guste.

Ingredientes:

Medio melón

Doce langostinos

Doce barritas de surimi

Mezcla de lechugas

Tres huevos sancochados

Pepinillos agridulces

Aceitunas negras

Para la salsa:

Un yogurt natural

Tres cucharadas de mayonesa

Una cucharadita de mostaza de Dijon

Eneldo

Sal marina

Pimienta negra molida

Elaboración: