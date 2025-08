Gonzalo Calzadilla, fichaje estrella de La Bodega de Santiago

Es uno de los restaurantes más especiales de Lanzarote, y también uno de los más valorados. Su privilegiada situación y su espacio de incalculable valor, lo convierten en una apuesta segura, tanto para locales como para visitantes, que acuden a esta histórica casa para adentrarse en una cocina canaria que ahora vuelve a dar una vuelta más, pues el chef Gonzalo Calzadilla se ha sumado como jefe de cocina, tras ocho años de trayectoria en el hotel Princesa Yaiza, donde estuvo al frente del restaurante Isla de Lobos.

Para Calzadilla la motivación es enorme, "pues supone un cambio total, tras ocho años trabajando en un hotel, este restaurante me va a permitir demostrar mi talento fuera de ahí, con un recetario donde la cocina canaria vuelve a su esencia tradicional". El madrileño ha querido agradecer al Princesa Yaiza la confianza que depositó en él desde el primer día, desde que llegó de Madrid a un hotel "en el que he estado muy feliz, y que me permitió poder destacar y mostrar mi estilo y cocina en Canarias".

Ganzalo Calzadilla, en su nuevo restaurante. / LP / DLP

El cocinero reconoce que su fichaje por La Bodega de Santiago, donde lleva apenas tres semanas, se cerró muy rápido, "porque fue un flechazo, la verdad. Vinimos un día a comer, estuve hablando con Juan Carlos Monzón sobre las cosas que podíamos hacer y cerramos el trato en muy poco tiempo. Vi que era un proyecto en el que se podía evolucionar la cocina canaria y nutrirnos de la privilegiada despensa con la que cuenta este restaurante".

El flamante fichaje ya ha ido incorporando cambios en la carta, "trabajando mucho las sugerencias del día con los productos de temporada. Gracias a la gran relación del restaurante con los agricultores, ganaderos y pescadores de Lanzarote, tenemos un producto limitado, exclusivo y de enorme calidad. Además, La Bodega de Santiago tiene una clientela muy buena y fiel, que está acogiendo estas nuevas propuestas con mucho entusiasmo". Algunos ejemplos de esos platos es el caldo de viejas, las cabrillas, el mojo con pulpo, el tiramisú de gofio o la torrija de calabaza de Lanzarote. Una propuesta tradicional pero muy bien ejecutada, pues el talento de Gonzalo Calzadilla está fuera de toda duda.