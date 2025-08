Borja Marrero regresa con un menú "que dará mucho que hablar"

Fue en mayo cuando Borja Marrero decidió parar, durante tres meses, para recargar fuerzas y afrontar con entusiasmo la siguiente etapa de su restaurante Muxgo. Es él el cocinero más premiado de Gran Canaria, pues al sol Repsol hay que sumar la única estrella verde de Canarias, en su poder, y la ansiada roja que logró en la última edición de la gala. Es, por lo tanto, un chef que ya es historia de las cocinas en la Isla.

Marrero nos recibe mientras ultima los detalles de un nuevo servicio, cuyo flamante menú que estrenó hace unos días está cumpliendo, con creces, las expectativas de los primeros comensales que acuden a la nueva temporada. "Este parón de tres meses es necesario para nuestra cocina, pues tenemos la obligación de crear, no basta con cocinar bien. He podido descansar, pero también he seguido trabajando con mis otros proyectos, que no paran", afirma. ¿Sus vacaciones perfectas? "En la naturaleza, siempre. Es lo que me da inspiración, sumergido en mi pequeño paraíso con mis animales".

Marrero, en su cocina. / LP / DLP

Ese pequeño paraíso al que se refiere es Tejeda, claro. Es el territorio donde traslada al comensal de Muxgo, es ahí donde siempre acude al finalizar las jornadas, donde le gusta perderse. "Muxgo sigue la misma línea, aunque pienso que cada año nos superamos. Y con este menú hemos superado al anterior, estoy seguro". No es un restaurante muy fácil de analizar, el de Borja Marrero. Tampoco es un lugar apto para todos los comensales, algo de lo que él es consciente. "Este menú va a dar mucho que hablar, pero el comensal debe saber a lo que viene, que es a vivir una experiencia donde se le va a mostrar territorio a través de una cocina radical organizada. Deben venir abiertos a ser parte de esto".

Dos menús, misma esencia

Está ilusionado, el chef de Tejeda. Muxgo es como una prolongación de su finca, es una bienvenida a ese refugio físico y mental del cocinero, pero es también un estado de ánimo. Y los últimos menús han demostrado que Marrero está en su mejor momento, motivado. Las estrellas se las ha ganado a pulso, y eso es algo que nadie puede dudar. Mantiene el mismo formato de dos menús (Bentayga, 120 euros; y Lo más profundo de Tejeda, 135 euros), con dos novedades de interés: en esta temporada ambos menús sirven también de homenaje a su ganado y a los productos que generan. La otra novedad, el nuevo producto fetiche: el suero, ese excedente del queso tan poco valorado que él ha aprovechado para aplicar a recetas y dar forma a nuevos platos. "Al reducirlo al 80% se genera un agridulce natural, es un emulsionante, perfecto para ligar salsas, caldos, etc".

Algunos ejemplos: desde el brócoli a la llama con pil pil de suero hasta la mantequilla de suero e higos (cambia según el producto de temporada); desde la yema curada cítrica de suero de tres leches y requesón con hierbas y miel de tejeda hasta la aplicación para curar pescado o fermentar diferentes productos, o la creación de un refresco de suero, fermentado sin alcohol. "En este menú usamos mucho el suero, pero en ningún plato sabe igual. Tiene una gran adaptabilidad y es muy versátil", afirma el chef, que admite que "estamos ante un menú complejo, porque se terminan muchos platos en sala. Hemos querido dar una vuelta más y potenciar los detalles, como esa tabla de quesos de unas siete variedades diferentes, todos elaborados por nosotros".

Rancho, un plato icónico de Muxgo. / LP / DLP

Hay platos innegociables que permanecen intactos en la carta, afortunadamente. El rancho en homenaje a su madre es uno de ellos, al igual que el fantástico camarón soldado de Mogán macerado en aceite de pipa de almendro quemada con sopa de cebolla, o la berenjena a la llama con holandesa de vinagrera. Hay otros que darán que hablar, y en los que el chef tiene muchas esperanzas, como el "oveja Wellington y pan cristal, con su propio jamón curado". La sopa fría de heno con cremoso de tomate fermentado en grasa de oveja, o la cuajada de tres leches con salsa de corteza de pino canario y galleta Bentayga, son algunos ejemplos de ese homenaje y representación del ganado.

Un menú, con un estilo, que solo puede ofrecer Borja Marrero. Entre otras cosas, porque él además de cocinero es ganadero y agricultor, y posee una vasta finca donde dar rienda suelta a su pasión. Muxgo solo es el escenario donde escenifica toda esa vida casi salvaje.