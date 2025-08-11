La fiebre por los desayunos sigue imparable en Canarias

Masa madre, obrador, bowls, café de especialidad, brunch, tostas de todo tipo... Todo ello lo podemos encontrar en los lugares que más demandan tienen a la hora de desayunar, esos sitios que son capaces de tener formada una cola sin ni siquiera abrir las puertas. Desde hace un tiempo más que respetable, muchas personas han convertido el desayuno en el capricho -o el lujo- de comer fuera de casa, dándose unos homenajes matutinos importantes.

Hay comensales verdaderamente volcados en esta labor, que van de aquí para allá en busca de los mejores desayunos posibles. De ahí que, al calor de esta fiebre ampliamente extendida y consolidada en las Islas, las aperturas de locales especializados no pare de crecer. Ejemplos como el de Mol Café, en Las Palmas de Gran Canaria, que lleva años llenando a diario desde la apertura, a las 07.30 horas, hasta el cierre, a las 12.30 horas (los viernes, sábados y domingos, de 08.00h a 13.00h), sirven para explicar la fortaleza e importancia de este movimiento.

Repostería casera, una gran variedad de tartas, varios tipos de panes, café de calidad, el zumo de la casa, pet friendly... Mol Café ha sido capaz, por ser uno de los pioneros en el fenómeno de los desayunos de masas, de atraer hacia el barrio de Schamann a una gran cantidad de comensales desde cualquier punto de Gran Canaria, también de otras Islas, y lo que es más sorprendente, de turistas. Ahí juegan un papel clave las miles de reseñas y la alta puntuación que tiene el local en las diferentes plataformas y buscadores como Google, algo en lo que el visitante se fija y consulta mucho antes de acudir a un negocio hostelero.

Variedad de Mol Café. / LP / DLP

Oferta similar, mismo mensaje

En casi todos estos locales especializados podemos encontrar una oferta más o menos similar, al igual que un mensaje destinado a atraer a ese fiel y activista comensal, que pone especial interés en temas como la importancia de la calidad del pan, el origen y el tratamiento del café, la demanda de alternativas vegetarianas o la necesidad de consumir alimentos sanos. Es la antítesis de los desayunos de toda la vida en el bar de la esquina, ese del sándwich mixto con cualquier pan de molde y el café con leche con cualquier café y cualquier leche. En estos locales también existen los sándwiches mixtos y los cafés con leche, pero los panes tienen nombre y apellido, al igual que el café, y suele ser acompañado de algún bowl de yogur natural y frutas de temporada.

Me atrevería a decir que es casi un movimiento, una reivindicación y sí, también un cambio de tendencia a la hora del consumo. Son jóvenes, en su gran mayoría, los que practican estos rituales de los desayunos. Son comidas muy 'instagrameables', desde luego, pero también hay una mayor concienciación sobre la importancia de lo sano, lo saludable, sin perder momentos de ocio. Sólo hay que echar un vistazo a la actividad hostelera en las grandes ciudades para darse cuenta de que los desayunos suponen una buena oportunidad empresarial en el sector.

De hecho, cada vez son más los restaurantes que hasta hace unos años ni se planteaban abrir en el tramo de la mañana y ahora se han esforzado -o lo están haciendo- en ofrecer un menú también a esa hora. Estamos, en definitiva, ante una realidad de la que no hablamos mucho, pues lo solemos hacer más de las hamburguesas y otras tendencias, pero que continúa su particular y silenciosa revolución dentro del panorama gastronómico hostelero. El desayuno le está ganado a las cenas, me temo.