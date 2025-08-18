José Luis Espino y su gran reto al frente de Bevir

La de José Luis Espino es una de ellas. El chef al frente de Bevir, el restaurante gastronómico del hotel Lopesan Costa Meloneras, ha vivido una evolución que combina técnica, sensibilidad y una firme apuesta por la sostenibilidad y el producto local. Junto a un equipo comprometido y talentoso, lidera un proyecto que es tan personal como colectivo: una propuesta culinaria coherente, arraigada y contemporánea.

La historia de Espino es la de un cocinero que no ha dejado de reinventarse. Nacido en Gran Canaria en 1987, su pasión por la cocina comenzó desde joven, pero fue su paso por algunas de las cocinas más exigentes del país lo que marcó su carácter. A lo largo de los años, ha formado parte de equipos liderados por referentes como Martín Berasategui, y ha ocupado cargos de responsabilidad en hoteles de primer nivel como el Arts de Barcelona.

El chef, en una imagen reciente. / Cedida por Bevir.

Sin embargo, nunca perdió de vista su vocación de cocinero. Tras una etapa de gestión, decidió volver a los fogones para crear su propio concepto culinario. Primero fue Alma, y después, con más ambición y estructura, Bevir.

Bevir, cuyo nombre juega con las palabras “vivir” y “beber”, es una declaración de intenciones. Su cocina rinde homenaje al mar y a la huerta, con un menú degustación que prescinde deliberadamente de la carne. Esta elección no responde a una postura ideológica, sino a una apuesta sostenible: el aprovechamiento total del producto, la estacionalidad y la coherencia con el entorno.

El pescado se trabaja de manera integral, utilizando desde las espinas hasta las escamas, y los vegetales se transforman en platos sorprendentes. En Bevir no hay trampantojos ni sustitutos: hay creatividad, técnica y un profundo respeto por la materia prima.

La nueva etapa

La reapertura del restaurante en el hotel Lopesan Costa Meloneras marcó el inicio de una nueva etapa. El respaldo del grupo ha permitido consolidar el proyecto y darle proyección internacional. La compañía no solo ha apoyado la visión del chef, sino que ha brindado libertad total para desarrollar el concepto gastronómico: desde la selección de vajilla y cristalería hasta la concepción del menú. Esta confianza ha dado al equipo la tranquilidad emocional y logística necesaria para crecer.

La apuesta de Lopesan por Bevir va más allá del apoyo empresarial, es una declaración de principios. El grupo hotelero ha incorporado la alta cocina como parte de su propuesta de valor, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, el producto local y la excelencia. Bevir representa ese nuevo enfoque. Además, la compañía cuenta con su propia huerta en Veneguera, cuyos productos protagonizan varios de los pases del menú, reforzando la filosofía del kilómetro cero y el respeto al entorno.

Un equipo que respira cocina

Equipo del restaurante Bevir. / Cedida por Bevir

El equipo de Bevir es otra de sus grandes fortalezas. José Luis Espino destaca la profesionalidad y entrega de sus compañeros, muchos de los cuales han trabajado previamente en restaurantes de primer nivel en España y el extranjero. En sala, el trato al comensal es exquisito y personalizado. En cocina, se respira pasión, precisión y creatividad. La colaboración fluida entre todos los miembros del equipo es clave para ofrecer una experiencia redonda.

El menú

Platos como la remolacha en distintas texturas, la ventresca de atún con tofe marino o las ostras con guiños asiáticos forman parte de un recorrido sensorial que busca sorprender sin artificios. Cada elaboración es el resultado de un profundo proceso creativo que comienza con la selección del producto y termina en la interpretación visual y gustativa en el plato.

Remolacha en distintas texturas, uno de los platos del menú degustación. / Cedida por Bevir.

La remolacha, por ejemplo, se presenta en combinaciones inesperadas que exaltan su potencial terroso y dulce; el atún se expresa en cortes nobles y contrastes marinos; y las ostras, lejos del clasicismo, dialogan con matices de fermentados y cítricos.

Ventresca de atún. / Cedida por Bevir.

El menú cambia con las estaciones y se adapta a la disponibilidad del producto, manteniendo siempre una línea coherente, audaz y personal. Esta evolución estacional no solo responde al producto sino también al pulso del equipo, que busca constantemente desafiarse a sí mismo. La influencia de la gastronomía nórdica, con su respeto por la temporalidad y la pureza del producto, y la sensibilidad mediterránea, rica en contrastes y matices, se combinan con un marcado carácter canario que se expresa en guiños locales y una identidad insular muy definida.

Un proyecto de vida

José Luis Espino es más que un chef que ha sabido rodearse de un equipo que comparte su visión. Su papel combina la dirección creativa con la escucha activa, y su capacidad de adaptación ha sido clave en cada transición del restaurante. Su visión de futuro está ligada al crecimiento conjunto con la compañía, con el sueño de desarrollar nuevas propuestas gastronómicas que sigan enriqueciendo el panorama culinario de Canarias.

Bevir no pretende complacer a todo el mundo, y en eso reside su valor. Su público está compuesto por viajeros curiosos, foodies exigentes y locales abiertos a nuevas experiencias. El equipo está centrado en recuperar pronto los reconocimientos que ya obtuvieron en su anterior etapa, como el sol Repsol o la estrella Michelin, y en seguir creciendo junto a Lopesan, con la vista puesta en nuevos proyectos. Bevir es hoy una referencia de la gastronomía canaria contemporánea. Y todo indica que su historia no ha hecho más que empezar.