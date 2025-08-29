Gofio: un año de conexiones y sabores canarios en Madrid

El pasado 12 de julio, Gofio celebró su primer aniversario en su nueva ubicación, en la calle Caballero de Gracia, muy cerca de Gran Vía. Atrás quedó el pequeño local del Barrio de Las Letras, un espacio que Safe Cruz y Aida González exprimieron «al ciento cincuenta por ciento» y que abrió la puerta a una propuesta más ambiciosa y con mejores condiciones para crecer.

El balance de este primer año no podía ser más claro: «súper positivo». Han pasado por sus mesas clientes fieles, que llevan años acompañando la trayectoria del restaurante, y también público nuevo que ha encontrado en Gofio una forma distinta de acercarse a la cocina canaria. «El proyecto necesitaba una actualización, un pequeño cambio para poder crecer, y este nuevo espacio nos ha abierto los límites», reconocen.

Un regreso que siempre sabe a casa

Tras un curso intenso, la crew se tomó un respiro durante el mes de agosto. Cada miembro del equipo aprovechó el verano para viajar y desconectar, pero Safe Cruz y Aida González coinciden en que, por mucho que recorran el mundo, la brújula siempre señala a Canarias: «Vivimos a dos mil kilómetros de las islas, pero nos sentimos profundamente conectados con nuestra tierra».

Los canarios al frente de Gofio. / Eduardo Gorostiza

Ese vínculo guía cada viaje a las islas, siendo estos un reencuentro con la familia y con los paisajes que inspiran su cocina. Ir a El Tablero a ver al abuelo, pasear por la huerta, comprobar las papas y las gallinas, hablar con los agricultores y terminar con un barraquito en el bar Cuatro Caminos son pequeños rituales que siempre cumplen cuando regresan a Tenerife.

Por supuesto, la visita a La Recova y al mercado de La Laguna, aunque su estancia sea breve, se ha convertido en una cita obligada que los conecta con Canarias y con su manera de entender la gastronomía. Además, La Laguna es una ciudad a la que tienen un cariño especial: «Nos fascina. Sus tascas, sus vinos, los paseos… Aida es lagunera y su corazón siempre está ahí», confiesan.

Canarias como mapa de inspiración

Estos viajes alimentan su visión y creatividad. Por eso, Safe Cruz y Aida González han querido compartir una pequeña ruta gastronómica por Canarias, una selección muy personal de restaurantes: uno por isla. No pretenden señalar el mejor ni el peor, sino destacar locales modestos donde han pasado un buen rato y que reflejan la diversidad, la autenticidad y la pasión por el producto local que tanto les inspira.

Sala del restaurante. / Eduardo Gorostiza

En Lanzarote, su elección es Coentro, donde el chef Joao Faraco, amigo de la pareja, despliega su talento con un concepto divertido, buena mano y producto local. En Gran Canaria, recomiendan Deliciosa Marta, un local donde Marta Ponce y Pol Durán convierten cada plato en una experiencia: «No es el sitio más canario del mundo, pero tienen un nivel increíble, imposible no comer como dioses allí».

La Palma es una de sus islas favoritas, sinónimo de tradición y recetario canario. Allí siempre vuelven a El Campesino, una casa donde aún se sirven guisos típicos como la sopa de picadillo o el potaje de trigo, además de carne de cabra y chocos con mojo. En Fuerteventura, destacan Casa Marcos o cualquier sitio con una buena carne de cabra. «Tenemos pendiente una buena visita a la isla. Hace un par de años que no vamos, sabemos que están abriendo cositas y las tenemos en el radar», afirman.

En El Hierro, la elección es Casa Juan, donde se puede disfrutar de sopa herreña de burgados y lapas, así como de pescados excepcionales. Para La Gomera, la recomendación es Casa Conchita, una auténtica casa de comidas gomera con un potaje de berros delicioso. Y en Tenerife, no puede faltar Casa África para degustar pulpo frito, buenos mojos y un quesillo que no deja indiferente a nadie desde uno de «los parajes más top de la isla»: Taganana.

Safe Cruz. / Eduardo Gorostiza

La pareja no solo destaca restaurantes en esta ruta, sino también proyectos vitivinícolas que consideran referentes en Canarias por su respeto al territorio y al producto: Envínate, Suertes del Marqués, La Bardona, Ignios y Artífice, en Tenerife; Taro Vinícola y Jable de Tao en Lanzarote; o Bien de Altura en Gran Canaria. También Victoria Torres, en La Palma, resalta por su sensibilidad y energía. Por su parte, Bimbache Vinícola, en El Hierro, sobresale con uno de los mejores vinos que actualmente se elaboran en las islas: «Si no nos creen, abran un Bimbache Gran Cru del 2020», aseguran.

«Si cuidas tu viñedo, respetas los sistemas tradicionales y las variedades locales, sin usar pesticidas, en las islas se obtienen vinos espectaculares», aseguran.

La nueva etapa de Gofio en Madrid

Durante este primer año en Caballero de Gracia, Gofio ha vivido un proceso de consolidación y crecimiento que ha sido tan exigente como estimulante. La mudanza abrió un nuevo horizonte para la cocina canaria en Madrid: «Contamos con un espacio más amplio y mejores instalaciones para la crew. Esto nos permite centrarnos en lo que realmente importa: mejorar cada día y ofrecer la mejor experiencia posible a nuestros clientes», explican Safe Cruz y Aida González.

Uno de los platos de Gofio. / Eduardo Gorostiza

El equipo ha tenido un papel fundamental en esta nueva etapa: «Trabajamos muchas personas para un número relativamente reducido de clientes, así que necesitamos estar muy conectados y concentrados. Que crean en el proyecto pese a los retos de la mudanza ha sido clave y no tenemos más que agradecimientos para ellos».

El crecimiento también ha traído desafíos: inversión propia, ampliación de la bodega y nuevas posibilidades gastronómicas. «Cada año queremos ser mejores, cuidar al cliente y hacer que cada detalle cuente. La mejora no tiene límites», afirman.

Técnica, creatividad y alma isleña en cada plato. / Eduardo Gorostiza

En cuanto a la propuesta culinaria, Gofio ha alcanzado una madurez que combina tradición y creatividad: «Sabemos lo que queremos hacer. La satisfacción del cliente es nuestro primer objetivo y nuestra prioridad cada día». Para los últimos meses de 2025, los planes giran en torno a un menú renovado, reinterpretaciones del recetario isleño y nuevas ideas que reflejen su perspectiva única.

Safe Cruz y Aida González insisten en que Gofio no es solo un restaurante: es un espacio donde la cocina canaria cobra vida de manera emotiva y divertida. «Queremos que nuestros comensales vivan una experiencia enriquecedora, inspirada en los recetarios de madres y abuelas, que rompa con lo previsible y los deje con ganas de volver incluso antes de que termine», concluyen.