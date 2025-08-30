Fuencaliente, el delicioso municipio de las mil caras y generosidad infinita

El camino hacia el barrio de Las Indias, uno de los seis que conforman el municipio de Fuencaliente de La Palma, es sobrecogedor. Bajo la atenta mirada del volcán de Teneguía, vamos dejando atrás ese paisaje verde que da lugar a los gloriosos vinos sureños de la Isla Bonita, desde el paraje vinícola de Las Machuqueras hasta el célebre y deseado terruño de Llanos Negros. Embotellar ese paisaje volcánico donde se obra el milagro de la viña debe ser algo tan emocionante como saborear una copa de algunos de estos vinos que de ahí salen.

Un buen ejemplo de ello es la bodega mil7ochentaynueve, una iniciativa familiar liderada por Eduardo Justo Pérez, que ha conseguido lanzar vinos tan singulares y admirables como ese Versos de La Capitana, 100% Malvasía Aromática, de brillante color dorado y envolvente sabor, delicado, dulce, suave y extremadamente elegante. Una joya para disfrutar sin prisas, como un solvente vino de sobremesa. Claro que el Blanco Marina o el Albillo Criollo no se quedan atrás. Su padre, Fermín Pérez, además de ser un histórico de los vinos en Canarias, da una lección magistral en cualquier conversación sobre el sector. Y tuvimos el lujo de conversar y catar con él en la pequeña bodega, donde generosamente acudió para tal fin.

El flan de Nélida

En Las Indias nos esperaba Nélida Rodríguez, fascinante mujer de heroica historia, basada en el trabajo incansable casi desde que tenía uso de razón. De nuevo, las puertas abiertas de par en par para recibir a este visitante, que no sólo disfrutó de ese relato que nos describe el Fuencaliente del pasado, sino que además quedó fascinado con esos afamados merengues o el inigualable flan, pues no he probado aún ninguno mejor. Qué vitalidad, Nélida. En un momento organizó un recordado desayuno en esa terraza donde el cuerpo parece querer quedarse, pues ese valioso silencio es una de las cosas más placenteras que uno se puede encontrar en agosto.

El flan de Nélida. / José Luis Reina

Fuencaliente es una tierra que se conoce en profundidad hablando con su gente, con esos vecinos que siguen practicando esa extinta rutina de la conversación sin prisas. Es un municipio de puertas abiertas, donde mayores y jóvenes comparten sentimientos comunes, anécdotas, además de una identidad sincera. Están orgullosos de lo suyo, y con razón. Miran al pasado con el respeto de quien lo ha visto casi todo, pero conviven en el presente con la ilusión de seguir sacando esto adelante.

Eduardo Pérez preparandos los almendrados del Bar Parada. / José Luis Reina

También nos dejó entrar hasta la cocina, y nunca mejor dicho, Eduardo Pérez, del histórico Bar Parada. Él es la segunda generación de un negocio que es uno de los puntos de encuentro en el barrio de Los Canarios. Allí, en el centro de operaciones, Eduardo está realizando esos famosos almendrados que le han otorgado prestigio regional. No pierde el hilo de la conversación mientras realiza esos movimientos de mano para, uno a uno, sacar los 1.500 diarios que despacha en el bar. Por supuesto, no se quedan atrás esos bocadillos de pata o los de chorizo y queso.

El grupo de los miércoles

En este negocio me cité con Luis Manuel Hernández, ilustre vecino de Fuencaliente, al que tenía especial interés por conocer. Es uno de los fundadores del Grupo de los miércoles, un encuentro gastronómico semanal que no falla desde hace más de treinta años. En la costa del municipio, en El Faro, la caseta de Honorio es el escenario donde Luis Manuel y su hedonista grupo cocinan el caldero, que siempre es a base de papas, boniato y la pesca del día, realizada por ellos mismos. Los seis o siete miembros que conforman este selecto grupo disfrutan charlando alrededor de una buena mesa, esa vía de escape de los miércoles donde arreglar el mundo entre amigos en una placentera tradición.

Luis Manuel Hernández. / José Luis Reina

Una de las particularidades de este grupo es que cada miembro ya sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que llevar, "todo producido o pescado por nosotros", y lo que tiene que cocinar. Caldo de pescado, mojo hervido, lapas, sardinas, fulas, viejas, caballas, sargo, mero, el escaldón en invierno, cucuruchos de gofio, frutas de temporada... y hasta los dulces de membrillo con galletas y queso blanco de postre. A la marinera, frito con leña, asado... "la clave es que siempre sea a base de papas, boniatos y pescados que pescamos nosotros. Lo único que hay que comprar es el aceite". Así, cada miércoles desde las 12.00 horas que arrancan las primeras labores en la caseta hasta que llega el pescado y se procede a descamar, destripar, etc. Otro va amasando el gofio, el otro preparando el fuego... hasta las 18.00h que llega el final del encuentro, tras hablar "sobre todo de la vida, de agricultura, de pesca... y algo de política". Y lo más importante, no hay móviles.

La familia Medina Santos

El fuego se vuelve a encender, toca compartir de nuevo. La fiesta de verdad en Fuencaliente está en el interior de las casas, en esas enormes mesas repletas de comida, sonrisas y donde siempre sale alguna guitarra. Mis anfitriones en este breve pero intenso viaje muestran, de manera unánime, esa cara amable del municipio, esa acogida sincera. Hablo, claro, de la familia Medina Santos, empezando por Ciela Hernández, la madre de Sandra, Zulay y Celia Santos, y la mujer del siempre recordado Andrés Santos, presente en cada recuerdo, en cada anécdota, en cada pan que sale de Zulay, orgullosa empresa de Fuencaliente que no para de crecer gracias a ese impulso interminable del abuelo Andrés.

Ciela Hernández. / José Luis Reina

Fue en la bodega de Rubén Medina, padre de Rubén Medina Jr; Bryan y Aday, donde tuvo lugar un almuerzo de esos que uno recuerda durante mucho tiempo. Esas comidas de agosto, esos recuerdos familiares, ese olor a leña y sabor a boniato con mojo rojo. Esa vitalidad de Ciela, que maneja todo desde una elegancia innata. Vaya postre el de ella, por cierto. En esta familia, lo de la parte dulce y las abuelas parece que viene de serie. Y el punto de la carne de Rubén padre, que más bien parece el cuarto hermano, perfecto.

Representación de Los Canarios en la Fiesta de la Vendimia. / José Luis Reina

Tras esta festiva y familiar jornada, tocaba celebrar en la calle. Día de la Fiesta de la Vendimia, que rinde homenaje a los barrios y los vinos de Fuencaliente. Fue el broche final de un idilio que parece no va a terminar. Me asomo por última vez a esa ventana de Las Caletas, mientras recuerdo el baño en las charcas de Echentive. Este lugar lo tiene todo.