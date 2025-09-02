Consulte aquí todos los nominados de los Culinary Hotel Awards 2025

Quince categorías y cinco finalistas por cada una de ellas. De ellos saldrá el mejor en cada especialidad dentro del panorama gastronómico hotelero de Canarias, que serán premiados en la gala Culinary Hotel Awards que se celebrará el próximo 13 de octubre en el Gran Hotel Taoro del Puerto de la Cruz. La expectación es máxima tras conocerse a todos los nominados que el jurado ya tiene en su poder para elegir a los mejores.

Estos premios, que celebran su primera edición, nacen con la vocación de impulsar y reconocer algo fundamental para Canarias como destino de excelencia: la alta cocina en los mejores hoteles de las Islas. Es ahí donde se encuentran los restaurantes más premiados y más valorados, esos que acumulan estrellas Michelin, soles Repsol y un reconocimiento internacional. Ese brillante trabajo que ha posicionado a Canarias como un destino gastronómico de primer orden.

Detrás de cada plato, maridaje, propuesta o servicio de sala, hay protagonistas que juegan un papel determinante para que esa brillantez sea una realidad ya asumida en Canarias. Y eso es lo que Prensa Ibérica, organizadora de la gala, quiere premiar el próximo lunes 13 de octubre. Estos son los nominados por cada categoría que el jurado debe valorar y votar.

Mejor Cocina Internacional

Il Bocconcino (Royal Hideaway Corales, Tenerife) Duke (Iberostar Grand Mencey, Tenerife) Kensei (Bahía del Duque, Tenerife) La Brasserie by Pierre Résimont (Bahía del Duque, Tenerife) Despreciados (Insside by Meliá, Tenerife)

Mejor Director de Alimentos y Bebidas

Manuel Vázquez (Hotel Botánico, Tenerife) Miguel Sánchez (Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, Gran Canaria) Víctor Caride (Royal Hideaway Corales, Tenerife) Jake Woodhouse (Ritz Carlton Abama, Tenerife) Carlos Mazorra (Lopesan Costa Meloneras, Gran Canaria)

Mejor Rooftop

Alis Rooftop (Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, Gran Canaria) Belvedere (Cordial Plaza Mayor de Santa Ana, Gran Canaria) Maresía Atlantic Bar (Royal Hideaway Corales, Tenerife) Zambra SkyBar (GF Victoria, Tenerife) Atelier Coktail Bar (Bohemia Suites, Gran Canaria)

Mejor Chef Ejecutivo

Jorge Peñate (Gran Meliá Palacio de Isora, Tenerife) Víctor Bossecker (Royal Hideaway Corales, Tenerife) Gustavo Guerra (Secrets Bahía Real, Fuerteventura) Daniel Mayor (Hotel Faro, a Lopesan Collection, Gran Canaria) Juan Miguel Cabrera (Bahía del Duque, Tenerife)

Mejor Desayuno

Palacio Ico (Lanzarote) Royal Hideaway Corales Resort (Tenerife) Villa Cortés (Tenerife) César (Lanzarote) Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel (Gran Canaria)

Mejor Sumiller

Joan Casajuana (M.B, Tenerife) Diego Tornel (Bevir by Lopesan, Gran Canaria) Iván Monreal (Palacio Ico, Lanzarote) María José Plasencia (El Rincón de Juan Carlos, Tenerife) Roberto Godoy (San Hô, Tenerife)

Mejor Brunch

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel (Gran Canaria) Agáldar (Gran Canaria) Bahía del Duque (Tenerife) Royal River (Tenerife) Iberostar Anthelia (Tenerife)

Mejor Jefe/a de Sala

Rafael Hurtado (Poemas by Hermanos Padrón, Gran Canaria) Silvia Bejarano (Bevir by Lopesan, Gran Canaria) Stefania Giordano (Kensei, Tenerife) Raquel Navarro (El Rincón de Juan Carlos, Tenerife) Mari Pino Pérez (Los Guayres, Gran Canaria)

Mejor Director/a de Hotel

Fernando Turnes (Royal Hideaway Corales, Tenerife) Alfonso Girón (Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, Gran Canaria) Cristina De Juan (Bahía del Duque, Tenerife) Juliana Salla (Ritz Carlton Abama, Tenerife) Robert Heitzig (Seaside Grand Hotel Residencia, Gran Canaria)

Mejor Hotel Boutique

César (Lanzarote) Palacio Ico (Lanzarote) Hacienda de Abajo (La Palma) Kamezí Boutique Villas (Lanzarote) Suites 1478 (Gran Canaria)

Mejor Bar Piscina

Materia (Royal Hideaway Corales Villas, Tenerife) Sunway (Las Terrazas de Abama Suites, Tenerife) Eden (Hard Rock Hotel, Tenerife) Guilty (Tivoli La Caleta, Tenerife) La Palmera Pool Bar (Salobre Hotel Resort, Gran Canaria)

Mejor Cocina Sostenible

Muxgo (Gran Canaria) La Terrasse by Jorge Peñate (Tenerife) Taste 1973 (Tenerife) Cráter (Tenerife) Bevir (Gran Canaria)

Mejor Hotel Gastronómico

Royal Hideaway Corales (Tenerife) Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel (Gran Canaria) GF Victoria (Tenerife) Ritz Carlton Abama (Tenerife) Bahía del Duque (Tenerife)

Mejor Chef

Diego Shattenhofer (Taste 1973, Tenerife) Adrián Bosch (San Hô, Tenerife) Erlantz Gorostiza (M.B, Tenerife) Juan Carlos Padrón (El Rincón de Juan Carlos, Tenerife) Víctor Suárez (Haydée, Tenerife)

Mejor Restaurante