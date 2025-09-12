El sabor volcánico del aceite de oliva virgen extra canario

En un Archipiélago cuya despensa es célebre por productos como las papas, los vinos, los quesos o los pescados atlánticos, un nuevo producto emerge y reclama su espacio con voz propia: el aceite de oliva virgen extra. Todavía sorprende a muchos descubrir que en Canarias no solo se cultivan olivos, sino que también se producen aceites premiados en distintos certámenes, elaborados en almazaras repartidas por varias de nuestras islas. Recorrer estos espacios invita a redescubrir los paisajes isleños y a saborear un producto que promete convertirse en un nuevo orgullo de la gastronomía canaria.

Un cultivo adaptado

Aunque el olivo no es un árbol que asociamos de inmediato a Canarias, su presencia en el Archipiélago se remonta a los primeros siglos tras la conquista. A pesar de ello, nunca alcanzó un papel protagonista frente a cultivos como la caña de azúcar, la vid o el plátano.

Fue a finales del siglo XX —y, sobre todo, en los primeros años del XXI— cuando el olivo comenzó a cobrar importancia, gracias a programas de diversificación agrícola que buscaban alternativas sostenibles para el campo canario. La sorpresa fue descubrir que los suelos volcánicos, junto con el clima soleado y la escasa humedad, proporcionaban unas condiciones ideales para obtener aceites de gran calidad: intensos, frescos y con un carácter mineral distintivo.

Hoy, Canarias se ha posicionado en el mapa internacional del aceite de oliva virgen extra, con islas como Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, La Palma y Lanzarote, produciendo aceites reconocidos en certámenes nacionales e internacionales.

Su producción en el Archipiélago

Más que un simple producto gastronómico, el aceite de oliva virgen extra de Canarias es una experiencia que invita a recorrer las islas de manera única. Realizar una ruta para descubrirlo es un plan ideal de fin de semana: adentrarse en paisajes únicos, conocer a los productores y llevarse consigo un pedazo de identidad isleña. Cada olivar cuenta la historia de un cultivo joven, pero bien adaptado a los suelos volcánicos, que ofrece aceites con personalidad. Apostar por este recorrido es, además, apoyar a los negocios locales y contribuir al desarrollo sostenible de nuestras islas.

Gran Canaria es pionera en el cultivo del olivo en el Archipiélago. Municipios como Agüimes, Santa Lucía o San Bartolomé de Tirajana concentran a los productores más relevantes. Entre ellos destaca Caserío de Temisas, conocido por su aceite virgen extra de alta calidad, elaborado a partir de las variedades verdial huévar, arbequina y picual, y premiado en numerosos certámenes. Otro productor significativo es Burro Safari Las Tirajanas, que en 2023 recibió el premio al mejor aceite de la isla en el VII Concurso Oficial de Aceite de Oliva Virgen Extra de Gran Canaria. Finalmente, Pepe Oil se distingue por sus aceites picantes elaborados a partir de aceite de oliva virgen extra, producidos de forma artesanal y ecológica, ofreciendo la posibilidad de conocer el proceso completo durante las visitas guiadas.

Aceites picantes de PepeOil. / LP / DLP

En Fuerteventura, el olivo se adapta al clima árido y a los suelos secos, dando lugar a aceites con un perfil herbáceo y frutado de gran intensidad. Entre los productores destacados se encuentra Teguerey, con más de 2.500 olivos, elegido en 2024 como el mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias en el Concurso Oficial de AOVE Agrocanarias, con una cuidada mezcla de variedades arbequina y hojiblanca. Otra marca relevante es Finca Soliviento, con sus aceites producidos en pequeñas partidas, que obtuvo la medalla de oro en el mismo certamen por su coupage de arbequina, picual y hojiblanca. Por su parte, Antojo Majorero, con 400 olivos cultivados de forma sostenible, recibió la medalla de plata, consolidando a la isla como productora de aceites de alta calidad.

Tenerife ofrece aceites de autor con un carácter muy personal, producidos tanto en el sur, en zonas como Vilaflor y Arico, como en el norte, en La Orotava. OleoTeide, fruto de la iniciativa de Bodega Cumbres de Abona desde el año 2000, combina técnicas tradicionales y tecnología moderna. Sus aceites, elaborados con variedades arbequina, arbosana, koroneiki y picual, destacan por su frescura y equilibrio, y han sido galardonados con medallas de oro en el Concurso Oficial de AOVE Agrocanarias y en el Concurso Internacional de AOVE CINVE 2023, situando al aceite tinerfeño en el mapa oleícola mundial.

Finca Soliviento. / LP / DLP

En La Palma, aunque sus producciones son más limitadas, se elaboran aceites de gran calidad. La Palma Oliva, ubicada en Fuencaliente, ha sido reconocida con la medalla de oro en Agrocanarias 2023, destacando por su mezcla de variedades picual y arbequina. Esta marca representa la apuesta de la isla por un producto sostenible y artesanal, en el que cada botella condensa la riqueza del paisaje palmero y el esfuerzo de los pequeños productores familiares.

Por su parte, en Lanzarote, una isla con más de 50 hectáreas dedicadas al olivar, se encuentra Finca El Refugio. Su aceite de oliva virgen extra ha sido distinguido por su presentación en el Concurso Oficial de AOVE Agrocanarias 2024.

Los aceites canarios han comenzado a consolidar su prestigio también en el ámbito internacional. La participación de productores del Archipiélago en ferias especializadas, como la World Olive Oil Exhibition (WOOE) en Madrid o reconocimientos como los otorgados en el Concurso Internacional de AOVE CINVE, les permite acceder a distribuidores, importadores y catadores de todo el mundo. Estos reconocimientos refuerzan la idea de que el aceite de oliva virgen extra de Canarias ya no es solo una sorpresa para el visitante, sino un producto con proyección global y un futuro prometedor dentro y fuera del Archipiélago.

Estos productores son solo algunos de los muchos repartidos por las islas, ofreciendo diversidad, calidad y experiencias únicas para quienes quieran recorrer Canarias a través de sus olivares.