Cata de vino y menú maridaje con Mario Gil y Ricardo Arambarri

El Churrasco Restaurante acogió el evento de "Cata de vino y menú maridaje” este jueves 11 de septiembre en su sede capitalina de Calle Olof Palme con más de 60 invitados donde acudieron numerosas personalidades del mundo empresarial, periodístico y del entorno gastronómico.

Durante la jornada, presidida por el propietario Mario Gil, se llevó a cabo una catación guiada de la gama de vinos de la casa marca Familia Gil, elaborados en exclusiva para el Grupo M&M Restauración (paraguas empresarial de los restaurantes El Churrasco, Café Regina y Carnes del Mundo). Los asistentes pudieron degustar además la nueva línea de vinos provistos por su partner viticultor Vintae, reconocido productor de vanguardia con gran calado en el sector a nivel nacional e internacional.

Con la presencia de su CEO, el experimentado enólogo Ricardo Arambarri, el maridaje hizo un amplio recorrido por las características y peculiaridades de los caldos más singulares de Viñedos El Pacto, Hacienda López de Haro, Bodegas Matsu, Bodegas Bardos y el espectacular vino espumoso Pandemonium. Todo ello acompasado por una selección de entrantes, vacuno de raza al grill y un surtido de quesos seleccionados ex profeso para la ocasión por el chef ejecutivo del grupo, Cristian Guerra y el equipo de cocina. Todo ello con el perfume inconfundible del carbón orgánico de árbol Quebracho Blanco.

Una cita que sirve para honrar la rica tradición vitivinícola nacional y festejar la buena gastronomía entre las amistades más afines a la casa, y que supone un broche de oro a la temporada de verano para el restaurante, que clausurará temporalmente sus puertas para una remodelación integral de los salones que tantas veladas han complacido desde su inauguración ya en el año 1999.

COMUNICADO DEL RESTAURANTE:

A partir del 15 de septiembre, restaurante El Churrasco Las Palmas permanecerá cerrado durante un mes para la renovación integral de las instalacione. Mientras tanto, pueden visitarnos en nuestro nuevo concepto de restaurante-grill "Carnes del Mundo", situado en el rincón Gourmet Experience de El Corte Inglés (edificio electrónica y hogar).

Haga ya su reserva en el teléfono 676 08 86 58.

¡Les esperamos!