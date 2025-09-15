Una ruta por mis restaurantes imprescindibles de Las Palmas de Gran Canaria

No todo puede ser el lujo y la excelencia de los hoteles. Ni tampoco esos experimentos de difícil comprensión que abren sin concepto ni concierto. El panorama hostelero de Las Palmas de Gran Canaria mantiene un estado de forma excepcional, con propuestas para todos los gustos y los bolsillos. Reconozco que soy un hombre de costumbres, y que me gusta repetir en esos lugares donde disfruto tanto de la cocina como del servicio. Lugares con encanto, en la barra o en la mesa, donde comer y charlar con los que allí sirven; donde compartir con amigos y abrir vinos especiales.

Viví durante un tiempo muy cerca de uno de mis favoritos en la ciudad: Camino al Jamonal, lo que facilitó que comiera y cenara por allí con cierta regularidad. Con amigos, solo o con la familia, esta tasca de los hermanos Herrera en La Puntilla es un imprescindible, pues a su cocina tradicional hay que sumarle un ecosistema muy singular, donde propios y extraños disfrutan de un producto excepcional y un servicio premium sin adornos ni artificios. No muy lejos de aquí, en el Mercado del Puerto, el Local 17 de Fernando Spada es uno de los secetos mejor guardados del histórico mercado. Un joven cocinero de enorme potencial y prodigiosa mano para los puntos, la pasta y lo que tenga en la despensa.

Diversión y nostalgia

En la zona de Las Canteras, un par de sitios donde disfruto especialmente: La Bodega Extremeña, con Ángel y Gerardo a la cabeza, es como el patio del recreo donde ir a picar buenos embutidos y platos de cuchara, mientras uno disfruta con el eterno ambiente festivo que allí se respira. Justo enfrente, El Rincón de Triana es un solvente restaurante que nunca defrauda, pues su propuesta gastronómica y el buen hacer del servicio lo convierten en una opción ganadora.

Equipo de La Bodega Extremeña. / LP / DLP

En el apartado cárnico cerca de la playa, me encanta regresar al Novillo Precoz, lugar de tantos recuerdos por donde el tiempo, afortunadamente, no pasa. El polvito sigue siendo único, y la historia escrita en sus paredes es un buen refugio para los más nostálgicos. No puedo ni quiero olvidarme de otro lugar ideal para disfrutar de buenos cortes, especializado en carnes maduradas, Origen Steakhouse, el universo creado por el grancanario Yeray Bolaños. Un empresario de enorme talento que hace realidad todas sus ideas, elevando el nivel gastronómico de la capital.

Siguiendo por la zona Puerto, y sin alejarnos mucho de las carnes, conviene conocer a los hermanos Moreno en su pequeño restaurante El Almacén, siempre lleno. Aquí el comensal no sólo va a pasar una jornada placentera, sino que también va a conocer a dos personas apasionadas de lo suyo, generosas, geniales anfitriones. Eduardo en la cocina y Gerardo en la sala, nada puede salir mal. También, claro, El Churrasco de Mario Gil, siempre en forma y garantía de éxito. Un lugar para dejarse querer, para compartir y, sobre todo, para no fallar.

Plato en El Churrasco. / LP / DLP

Un placentero trío

Para los momentos algo más especiales, citas de cierta importancia o simplemente para un homenaje clásico, un must es el restaurante Ribera del Río Miño, donde su imponente barra siempre sorprende. No es solo un lugar para ver y dejarse ver, también lo es para disfrutar de producto y buen servicio. Hay un trío que me encanta repetir: Anteo, Maraca y Nakar, no muy lejos el uno del otro, pero los tres siempre aportando y repartiendo placer. Talento joven en las cocinas, cartas vivas y llenas de matices, salas más desenfadadas y platos icónicos. Es imposible no salir feliz de estos tres lugares. Ale Mederos (Anteo), Xabier Blanco (Nakar), Alejandro y Marina (Maraca). Larga vida a esas manos.

Alejandro y Marina, de Maraca. / LP / DLP

Tengo muchas ganas de comprobar la nueva imagen de Rías Bajas, otro grande de la ciudad, siempre en plena evolución. La buena gestión de Jaime Bouzón y la vitalidad y nuevas ideas de su hija, Laura, lo siguen posicionando como un restaurante clave. Más lugares: es fundamental tomarse un vermú y picar algo en La Marillanos, de José Miguel Sánchez. Un bar de corte clásico con una oferta líquida fantástica y un ambiente siempre alegre.

En la zona de Alcaravaneras, el gran emblema es Carmelo Florido y su Equilibrista 33, heroico restaurante de una lealtad máxima a la idea y filosofía de su cocinero, que fusiona culturas y sabores con un talento innato. Creatividad consolidada y premiada en un restaurante donde siempre hay que volver. Confieso que en este barrio siempre paro en el bar Tatono, de los hermanos Tony y Manolo, y sentado en esa gran barra, disfruto con las albóndigas, los caracoles o la ensaladilla. Bar de barrio, familiar, de buena mano y donde aún no se habla chino. Hablando de barras, no podemos dejar atrás la histórica de El Pote, escenario de tantos acontecimientos, conversaciones y festejos. Obligatoria.

Ensaladilla en Morro Colorao. / LP / DLP

Por la zona de Triana y Vegueta, destaco por encima de todo la regularidad y la enorme calidad de Deliciosa Marta, un restaurante imprescindible de la ciudad. Diría que es uno de los mejores en cuanto a su calidad-precio de Gran Canaria. Conseguir mesa es una misión compleja, pero el esfuerzo merecerá la pena. También repito cada vez que puedo en La Travesía de Triana, tasca de envidiable regularidad, con las ideas muy claras, un eficiente servicio y una carta muy reconocible. Por Vegueta, me divierto mucho en otro trío de locales, Triciclo, Manuela Jimena y Morro Colorao. Todos creados y mimados por mi amigo Kike Espino, el rey de la calle Pelota. Un empresario con sensibilidad gastronómica y talento para los números. Milagro.

Evidentemente, este es un recorrido personal de lugares a los que siempre vuelvo en una ciudad realmente interesante en lo gastronómico. El ritmo de aperturas es fascinante, por lo que estoy convencido de que en una futura ruta, esta lista habrá crecido. Ni están todos los que son, ni son todos los que están. Pero son mis lugares imprescindibles.