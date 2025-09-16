Davide Musci, el italiano detrás del mejor vermú de Canarias

Su rostro es habitual en todas las grandes ferias gastronómicas, ya sea en Canarias o en cualquier ciudad donde pueda instalar su espacio para presentar el vermú Primo. Lo lanzó al mercado cuando apenas comenzaba a despertar el interés general de una bebida con poca penetración histórica en el mercado local, pero que con el paso de los años se ha consolidado como el aperitivo estrella. Davide Musci, italiano de Turín que se enamoró de Lanzarote durante unas vacaciones, decidió dejarlo todo atrás y volver a la isla que le cambió la vida.

El creador de Primo, en una conferencia. / LP / DLP

Por aquel entonces, él vivía en Roma, y el cuerpo le pedía algo más tranquilo. "Estaba algo cansado de la gran ciudad y necesitaba un cambio de aires", señala. A él le debemos lo mismo que el vermú le debe a su país, pues fue allí donde nació. "El primer vermú vio la luz en Turín, a finales de 1.700, elaborado por Antonio y Beneditto Carpano. De ahí pasó a Francia, y posteriormente dio el salto a España". A pesar de que esta idea surgió hace más de una década, no fue hasta hace unos seis años y medio cuando Primo llegó al mercado, para fortuna de todos.

Primo y Bermejo, unión ganadora

Fue el primer vermú de Canarias, "un orgullo para mí, pero también para Lanzarote, que tenía que ser representada gracias a esa fantástica Malvasía Volcánica, que es la base que utilizamos para crear nuestro vermú. Ahora, desde hace un tiempo, hacemos primo con una base excelente, el vino de Bodegas Bermejo, un auténtico referente en la Isla. Todo surgió de manera muy natural y bonita: yo estaba en un momento de cambio y desde la propiedad de Bermejo, con la que siempre he mantenido una excelente relación, se interesó por formar una alianza", apunta Davide.

Musci, en el interior de la bodega. / LP / DLP

Así, tras esa propuesta, el italiano no se lo pensó dos veces. "Yo encantado, es una bodega referente en Canarias, con un recorrido muy sólido y con una calidad constante. Gracias a esta alianza ahora tengo más vino, por lo que puedo tener más producción y satisfacer así una demanda creciente. En la parte logística es también un paso importante, pues gracias a esta unión puedo llegar a nuevos mercados gracias a la presencia de la bodega. Y por supuesto, apoyarme en las instalaciones de Bermejo, que son fantásticas".

Producto limitado y exclusivo

Con una producción anual de 12.000 botellas, el grueso de la demanda de Primo está en Canarias, aunque también vende en Madrid, Alicante y País Vasco, "y ahora estoy buscando un distribuidor en Cataluña, que es un territorio que ha mostrado mucho interés en nuestro producto. Debemos tener en cuenta que es un producto cien por cien canario, desde la uva hasta los botánicos. Seguimos con el Primo rojo y el Primo Blanco, además de con esa joyita que tanto gusta, que es el vino quinado, de Listán Negro, que es de la misma familia que el vermú, con botánicos muy aromáticos y corteza de quina. Es un homenaje a mi pueblo, en Piamonte, que hacía el Barolo Quinado", recuerda Musci.

Ferrán Adria junto al italiano. / LP / DLP

Maceraciones de hierbas, creación propia, una cantidad de azúcar por debajo de lo normal "para que se puedan apreciar todos los matices de la malvasía, pues es muy importante no esconder el vino que utilizamos con demasiadas hierbas y aromáticos" son algunos de los secretos mejor guardados del emprendedor italiano, que arrancó esta aventura para su disfrute personal y el consumo propio, recordando que el primer lote fue de solo 2.000 botellas. Al utilizar solo vino de la DO Lanzarote, "se trata de un producto muy limitado y exclusivo, y así seguirá siendo".