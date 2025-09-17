“Me flipa”: TheGrefg alucina con el restaurante que le recomendó Quevedo en Gran Canaria

The Grefg pasó hace pocos días por Gran Canaria y, siguiendo un consejo muy “de la tierra” de Quevedo, acabó comiendo en El Centro, uno de esos restaurantes-cueva que son marca de la casa en el barranco de Guayadeque.

Fue con su chica y salieron encantados: lo que más le flipó fue el queso frito; también probaron morcilla dulce y cerdo frito con papas arrugadas, y se rió comentando que al llegar no veía coches… hasta que descubrió que “¡estaban todos dentro del restaurante!”.

Un lugar especial

El Barranco de Guayadeque, entre Agüimes e Ingenio, es monumento natural famoso por sus casas y restaurantes excavados en la roca. Comer allí es literalmente sentarse en una cueva fresca, con mesas de madera y paredes de toba volcánica: una experiencia tan fotogénica como canaria.

Dentro de ese paisaje está Restaurante El Centro, un clásico del barranco: comedor en cueva, ambiente popular y carta de cocina canaria de toda la vida. Es el típico sitio donde el tiempo parece ir más despacio y el protagonismo lo tienen las raciones generosas y el sabor tradicional.

No extraña que Quevedo se lo recomendara: es uno de esos lugares de “confianza” para llevar a alguien de fuera y acertar.

Lo que pidió (y lo que deberías pedir tú)

Queso frito : el flechazo de The Grefg, sorprendido también por su toque "dulcito". En El Centro es un imprescindible.

: el flechazo de The Grefg, sorprendido también por su toque "dulcito". En El Centro es un imprescindible. Huevos estrellados : con chistorra, otro clásico.

: con chistorra, otro clásico. Morcilla dulce casera : típica en Canarias, sorprende a quien la prueba por primera vez porque es especiada y golosa. "Le estalla la cabeza", reconoce.

: típica en Canarias, sorprende a quien la prueba por primera vez porque es especiada y golosa. "Le estalla la cabeza", reconoce. Cerdo frito con papas arrugadas y mojo: combo por excelencia, también presente en su carta.

Si te queda hueco, entre los postres suele brillar el polvito uruguayo, otro must.

El problema de Guayadeque es que la carretera serpentea por el barranco y la mayoría de coches se concentran frente a los locales cueva o en pequeños apartaderos. The Grefg bromeó con que no veía ninguno al llegar… hasta descubrir que “estaban todos en el restaurante”. Escena muy habitual los fines de semana allí.

Con todo, al fnal del vídeo en el que habla de las delicias del restaurante le agradece a Quevedo la recomendación.

Guía rápida para ir