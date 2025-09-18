Vídeoreceta de la semana: Sardinas en Air Fryer: sacándole partido a la freidora de aire

Y es que caemos fascinados con el cachivache que “hace papas fritas sin aceite” y una vez que hemos hecho cuatro veces las papas fritas -en varias tandas, porque en la familia somos cuatro y no caben todas de golpe- arrinconamos la maquinita.

Bueno, pues sepan que es también útil para otros menesteres. Yo la he hallado especialmente hábil para hacer estas sardinitas, que dan el pego como si fueran a la brasa y, lo más importante: no dejan olores en casa

Ingredientes:

20 sardinas

3 dientes ajo

Perejil fresco

Un limón

Sal marina

Aceite de oliva

Elaboración:

Hacemos un aliño con el perejil, ajo, aceite, sal marina y limón. Y reservamos Limpiamos las sardinas y les quitamos la cabeza. Salamos y las ponemos en la freidora de aire. Rociamos con un poco de aceite de oliva en spray. Y las hacemos entre entre 10 y 12 minutos a 200°C Cuando estén hechas las disponemos en una bandeja y regamos con el aliño

¡Y estarán listas!