Las colas dan la vuelta a la manzana: las mejores tartas de queso de Canarias están en este local de Telde

La fiebre por las tartas de queso no afloja: de los hornos caseros a los timelines, el postre estrella vive su momento dorado con versiones más cremosas, menos dulces y sabores que viajan del cacao al maracuyá.

Aunque medio Archipiélago debate cuál es la mejor, el boca a boca coincide en un destino: un pequeño local de Telde donde siempre hay cola.

Allí, entre bandejas que vuelan y ediciones limitadas que se agotan antes del mediodía, muchos juran que se sirven las mejores tartas de queso de Canarias. Ir no es solo ir a comer; es hacer una pequeña peregrinación pastelera.

Un fenómeno dulce

En los últimos tiempos, Saycheese by Néstor se ha convertido en parada obligada para quienes buscan una tarta de queso cremosa, equilibrada y con personalidad.

Ubicada en C/ Abián, 4 de Marpequeña, su mostrador cambia a diario con sabores de temporada y ediciones especiales que vuelan. Entre los comentarios más repetidos: “textura sedosa”, “punto justo de dulzor” y “sabores que no empalagan”.

La última incorporación a la carta es un caramelo salado que combina mantequilla y toffee con un toque de sal marina para potenciar los matices lácteos de la base. Se termina con cacahuetes crujientes (sí, los del vídeo que recorre redes) para añadir contraste de textura. Resultado: bocado goloso, pero con final limpio.

La base del éxito: técnica y equilibrio

La clave de estas tartas está en un equilibrio que se nota desde el primer corte. Salen del horno en el punto justo: el centro queda sedoso, casi tembloroso, mientras el borde se asienta y la superficie apenas toma un dorado tímido.

El queso manda, una mezcla pensada para conservar su acidez natural, esa chispa que domestica el azúcar y evita el empalago. El dulzor no pretende imponerse, solo acompañar, dejando que asomen las notas lácteas con guiños de vainilla y caramelo.

Abajo, la base no compite: juega a favor del conjunto. Cuando el perfil pide cacao, la galleta clásica sostiene y cruje; cuando asoman tonos más tostados, entran en escena los frutos secos. Todo suma para que cada bocado sea limpio, cremoso y con recuerdo.

Además de la novedad, puedes elegir porciones al momento con combinaciones que rotan y que el público pide una y otra vez: Oreo, Pistacho, Nocilla, Maracuyá y más ediciones que aparecen según temporada y la inspiración de obrador.

Sus precios: las porciones a 4,50 euros, la cajita (ideal para compartir y degustar varios sabores) a 12 euros y las tartas completas cuestan 35.

Cómo acertar con tu elección

Si te gusta lo clásico : empieza por la clásica horneada o por Oreo (perfil cacao y vainilla).

: empieza por la o por (perfil cacao y vainilla). Si prefieres frutos secos : Pistacho aporta untuosidad y aromas tostados.

: aporta untuosidad y aromas tostados. Si buscas algo fresco : Maracuyá suma acidez tropical que aligera el bocado.

: suma acidez tropical que aligera el bocado. Para golosos: Nocilla o el Caramelo salado con cacahuete crujiente.

Conservación y servicio

Mantén la tarta refrigerada y saca la porción 10–15 min antes de servir para que exprese su cremosidad.

y de servir para que exprese su cremosidad. Si es una tarta completa, usa cuchillo caliente (pasado por agua y secado) para cortes limpios.

(pasado por agua y secado) para cortes limpios. Consumo óptimo: entre 24–48 horas. Los toppings crujientes (cacahuete, galleta) se disfrutan mejor el primer día.

Consejo práctico: si quieres sabores concretos o una tarta completa, ve temprano o reserva con antelación porque las ediciones limitadas se agotan rápido.

Saycheese by Néstor ha logrado lo que distingue a una gran tarta de queso: equilibrio, textura impecable y sabores memorables. La nueva caramelo salado con cacahuetes confirma la tendencia: postres con carácter canario que triunfan dentro y fuera del barrio.