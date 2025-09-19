Ni La Strada ni el de Costa Meloneras: este es el buffet libre más antiguo de Canarias (y aun sigue abierto)

Decía un viajero que en Playa del Inglés el viento trae olor a sal y a obra nueva. A comienzos de los años setenta, el sur de Gran Canaria era un territorio en aceleración: avenidas que se ensanchaban, complejos turísticos que levantaban su geometría blanca frente a las dunas, centros comerciales que encendían neones al caer la tarde.

En ese paisaje de modernidad vacacional, acostumbrado al menú del hotel y al horario europeo del comedor, apareció una pieza distinta: un buffet “libre” a pie de calle, abierto a cualquiera que quisiera entrar sin pulsera ni número de habitación. Lo llamaron Gran Buffet Universal Las Camelias, en la Avenida de Tirajana, 15, y desde entonces su rótulo forma parte del vocabulario emocional del barrio.

Logo del Gran Buffet Universal Las Camelias / Youtube

Desde 1973

El negocio se presenta como activo “desde 1973” (dato de la propia casa), mostrando la foto fija de la zona en aquella época: turistas de pantalón corto explorando fuera del hotel, residentes curiosos con ganas de probar “lo nuevo”, y una avenida que empezaba a entenderse a sí misma como paseo gastronómico.

La novedad no era solo comer “todo lo que quieras”, sino la libertad del gesto: levantarte, mirar, elegir, volver; ver cómo el cocinero te hacía la carne o el pescado a la parrilla y rematar con una mesa de postres generosa. Un pequeño rito democrático del apetito en una isla que estaba aprendiendo a hablar idiomas.

Los primeros buffets

La idea del buffet no nació aquí, claro. Sus antepasados están en los smörgåsbord nórdicos y, ya en el siglo XX, en los “all-you-can-eat” norteamericanos popularizados por ciudades como Las Vegas.

Lo singular de Las Camelias fue ponerlo en la calle, fuera del circuito del hotel, y sostenerlo como restaurante con clientela mixta, turistas y gente local, durante décadas.

En Canarias, donde el buffet suele vivirse dentro de los complejos alojativos, ese modelo independiente sigue siendo una rareza: mesa larga, parrilla a la vista y un flujo de comensales que no distingue credenciales más allá del apetito.

Con los años, el lugar consolidó una oferta previsible en el mejor sentido: cocina española e internacional, parrilla al momento y guiños de recetas canarias en fines de semana y festivos.

Después vinieron otros, como el de La Strada en Las Palmas de Gran Canaria. Fue durante años un auténtico referente gastronómico para locales y visitantes, lo que lo convirtió en punto de encuentro habitual para familias, estudiantes y trabajadores de la zona. Su cierre, a comienzos del siglo XXI, dejó un halo de nostalgia en varias generaciones de grancanarios que lo siguen mencionando como uno de los buffets más emblemáticos de la ciudad.

Por su parte, Las Camelias ha sobrevivido a modas, reformas y nuevas hornadas de locales. En el mapa íntimo de Playa del Inglés, el rótulo sigue diciendo lo que decía entonces: entra, mira, elige. Un pequeño ejercicio de libertad cotidiana.