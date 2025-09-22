Habla la sala: Alejandro Pardo y Víctor Manuel Gudiño, del restaurante Kamezí

Si hablamos de salas de restaurantes, la que nos ocupa hoy reúne características tan propias y singulares que cualquier comensal o apasionado de la arquitectura y el interiorismo, con un poco de detenimiento, observará al instante el mimo y el detalle del tan cuidado espacio arquitectónico de este entorno gastronómico.

Su dueño y creador Koldo Eguren, inspirado en el artista lanzaroteño César Manrique, ha creado este idílico restaurante situado en el complejo de Villas Kamezí, en Playa Blanca, Lanzarote, donde la puesta en escena del servicio junto con el menú diseñado por el cocinero Rubén Cuesta, hacen un coupage inigualable.

Nada más entrar por la puerta, puedes observar una alacena de alimentos colocados a modo de puesto de mercado, con los cuales elaboran en este restaurante estrella Michelin su menú. Una declaración de intenciones, pues sus productos kilómetro cero y cercanías son los que destacan y se quieren visibilizar.

El servicio te guiará por este espacio y también en los exteriores del restaurante al aire libre, donde se sirve parte del menú. Estos espacios se suman a la experiencia gastronómica. El paisaje nocturno lanzaroteño, su mar, el olor del salitre y el sonido de sus olas maridan perfectamente con los platos del menú que te sirven en unos espacios con cavidades a modo de semi iglú que recogen todos estos placeres para los sentidos.

Una experiencia completa

En el interior del restaurante, tres salas rectangulares cubiertas de roca volcánica con vistas al exterior hacen que esta experiencia sensorial no muera en la mesa. Un servicio atento, elegante y profesional es lo que vas a encontrar en esta sala. Nuestro anfitrión de hoy, Alejandro Pardo, es el protagonista de esta velada.

A sus 36 años, este vigués que estudió Dirección y Cocina en Pontevedra, en un principio optó por ser cocinero, sin embargo, no tardó mucho en pasarse al equipo como él dice de “las camisas negras”. Su trayectoria en restaurantes afamados de su tierra, como Vigo Kioto o el Kero, le brindaron un crecimiento personal y profesional.

A pesar de esto, como a muchos compañeros del sector, la pandemia del covid, les hizo cambiar de rumbo y buscar nuevas experiencias. Tras haber trabajado como encargado, con las tareas que ello supone, decidió dar el salto a nuevas tierras y aterrizó en Lanzarote, donde tuvo la suerte de dar con Koldo, al que valora y le agradece la oportunidad que se le ha ofrecido de poder desarrollarse profesionalmente en este restaurante.

Alejandro no es solo la experiencia profesional, su talante y elegancia en servir y explicar los platos es algo innato en él. Solo un camarero con pasión por lo que hace puede transmitir a la mesa y sus comensales, la perfección de una cocina como la de Kamezí. Su futuro en construcción constante como sostiene, y la autoexigencia es lo que añade valor a esta sala.

Dos figuras clave

En esta ocasión, cuando hablamos de los anfitriones de sala, en la que nos ocupa hoy es necesario contar con algo más para que los ingredientes del servicio hagan de esta experiencia un buen bouquet. Nos referimos a la figura del sommelier, donde Víctor Manuel Gudiño, tiene exactamente los aderezos perfectos para acompañar la receta del servicio excelente.

Originario de Extremadura, aunque lleva muchos años establecido en Lanzarote, fue en esta tierra donde aprendió todo lo referente al vino. Su abuelo, hombre trabajador de campo, le transmitió aquello que no se aprende en los manuales. Todo lo que compone el vino, tierra, sudor y trabajo. Nuestro anfitrión Víctor, lo tiene grabado en su memoria desde pequeño.

Empezó de camarero, pues esta noble profesión siempre le atrajo. No obstante, rápidamente aquello que llevaba dentro y que vivió de pequeño, despertó cuando quedó enamorado de una vinoteca de un restaurante. Aunque estudió Comercio y Marketing, no dudó en formarse en lo que más le apasionaba, que era el mundo del vino. Autodidacta, pues en su época no había muchas academias donde poder formarse, no ha parado de hacer cursos y formaciones para saber todo cuanto pueda sobre vinos.

Trabajó en diferentes restaurantes gastronómicos, primero como ayudante de sommelier y después dirigiendo él mismo esta tarea. Lugares como Badajoz, Córdoba y finalmente Lanzarote, donde su profesión se fortaleció, le brindaron la oportunidad de trabajar en la sala Kamezí.

Debo confesar que Víctor solo deja ver su lado profesional, pero para los que nos dedicamos a esta noble profesión de ofrecer un servicio, nos cuesta poco ver que hay detrás de cada persona que nos atiende. Y si algo caracteriza a nuestro anfitrión, es la humildad con la que atiende a cada mesa, desde el respeto y la empatía. El saber leer al comensal, ser curioso y atento son características inconfundibles de Víctor Manuel.

La sala Kamezí, cuenta con profesionales de sala que hacen que uno se enamore del servicio. Esta vez Alejandro y Víctor han sido la combinación perfecta para una velada en un lugar inigualable con una cena incomparable.