Apertura del Restaurante DESTINO

Con más de 20 años trabajando en hostelería, Yeray Betancourt Álvarez y su mujer Toñi decidieron emprender su primer negocio en Vecindario, al que llamaron Tasquita The Lion King, que se ha convertido en un punto de encuentro muy querido en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Ahora, después de tres años y medio de éxitos, dan un paso más con la apertura de un nuevo proyecto: El Restaurante DESTINO, que abrió el pasado día 9 de septiembre.

DESTINO llega con un concepto de cocina urbana moderna donde se combinan productos de kilómetro cero y recetas tradicionales canarias reinterpretadas con un toque actual.

Con DESTINO, Yeray y Toñi apuestan por elevar el nivel gastronómico en Vecindario / Restaurante Destino y Lion King

🍽️ En su carta destacan platos como:

• Rejo de pulpo braseado XL con puré de papa y crujiente de puerro • Pluma ibérica con papitas rotas, shitakes y aliño cítrico • Carrilleras al vino tinto con puré de papa cremoso • Ensaladilla rusa de batata con langostinos al ajillo • Y postres únicos como la Tarta de Bienmesabe con yogur cítrico y frutos rojos.

🥂 La propuesta se completa con una cuidada carta de vinos donde conviven etiquetas locales y nacionales, con referencias como Matarromera Crianza, Ramón Bilbao, Menade Verdejo o Loher Afrutado, pensadas para maridar cada plato.

La cocina de DESTINO está dirigida por el propio Yeray junto a un equipo joven y creativo / Restaurante Destino y Lion King

🍳 La cocina de DESTINO está dirigida por el propio Yeray junto a un equipo joven y creativo, con un servicio cercano y detallista que busca que cada cliente viva una experiencia completa.

✨ El local cuenta con una decoración moderna y elegante, donde el azul toma protagonismo, amplios ventanales que llenan el espacio de luz natural y terraza exterior para disfrutar tanto de día como de noche.

Con DESTINO, Yeray y Toñi apuestan por elevar el nivel gastronómico en Vecindario, manteniendo la cercanía y calidez que los caracteriza, pero ofreciendo una propuesta más refinada que busca consolidarse como referente en la zona.

Una propuesta más refinada que busca consolidarse como referente en la zona. / Restaurante Destino y Lion King

📍 Ubicado en la calle Fernando Guanarteme 26, de Vecindario, justo frente a la iglesia de San Juan Evangelista, Cruce de Sardina.

📞 Reservas y contacto:

• Teléfono: 610810177

• Dirección: Fernando Guanarteme 26 A, Vecindario • Instagram: restaurante_destino