Un 'influencer' peninsular redescubre el gofio en Canarias y lo convierte en su nueva pasión: "Me vuelve loco"

El gofio canario es una harina elaborada a partir de cereales y legumbres tostados, principalmente millo (maíz), trigo y, en ocasiones, cebada. Este producto, presente en la vida cotidiana de Canarias desde tiempos aborígenes, destaca no solo por su sabor particular, sino también por su aportación nutricional y simbólica dentro del archipiélago.

El gofio tiene su origen en la alimentación de los antiguos pobladores de las islas, siendo una de las pocas tradiciones gastronómicas que se ha mantenido viva desde la etapa prehispánica hasta hoy.

Su elaboración artesanal —a partir del tostado y posterior molido de los granos— da lugar a una harina sin cernir, de textura granulada y color variable, entre el amarillo y el marrón claro. El sabor, ligeramente ahumado, lo hace inconfundible.

El gofio de millo Buen Lugar de tueste medio, el mejor de Canarias en Agrocanarias 2025 / La Provincia

Diversidad de consumo del gofio

Considerado por muchos como un "superalimento", el gofio es rico en carbohidratos complejos, proteínas vegetales, fibra y minerales como el calcio, magnesio o hierro. Estas propiedades lo convierten en una opción saludable dentro de una dieta equilibrada.

Este alimento se consume de múltiples formas en el día a día de Canarias:

mezclado con leche caliente, aporta energía de larga duración. Platos tradicionales: se añade a potajes y caldos para espesar y enriquecer su sabor.

se añade a potajes y caldos para espesar y enriquecer su sabor. Amasado: se puede combinar con agua, sal o incluso plátano, formando una masa compacta.

se puede combinar con agua, sal o incluso plátano, formando una masa compacta. Repostería: también se utiliza en postres típicos de la región.

Gofio / LP / DLP

Gofio en nuevos formatos: del desayuno tradicional a los 'Gofitos'

El gofio canario, ese producto tan vinculado a la cultura e historia del Archipiélago, ha encontrado un nuevo altavoz en las redes sociales. El influencer y docente cordobés José Castilla Martínez (@mistercastilla) ha compartido su experiencia personal con este alimento desde que se mudó a Canarias hace casi tres años, despertando la curiosidad de muchos de sus seguidores fuera del Archipiélago.

En palabras de José Castilla, el sabor del gofio lo enamoró desde el primer momento: lo usaba en los recreos escolares para preparar pellas mezcladas con agua, miel y almendras. Esta combinación no solo le gustaba, sino que le aportaba energía durante toda la jornada.

Durante una de sus compras habituales, el influencer descubrió en un supermercado Carrefour una versión moderna del gofio: los Gofitos, un producto de cereales crujientes elaborados principalmente con gofio, que incluye gofio y miel. Su curiosidad lo llevó a probarlos, y quedó sorprendido por el sabor, recomendando especialmente tomarlos con leche. "Si sabe un poco a gofio, me vuelvo loco", decía en uno de sus vídeos mientras se preguntaban si los probaba en el tranvía y en el gimnasio, provocando la reacción inmediata de sus seguidores.

El gofio, entre la tradición y la innovación

Este tipo de contenidos virales pone de nuevo en el centro del debate la identidad gastronómica canaria, mostrando cómo un producto tradicional puede adaptarse a nuevos formatos sin perder su esencia. Aunque el gofio está protegido por la mención de Indicación Geográfica Protegida (IGP), también existen iniciativas que buscan innovar en su presentación para llegar a nuevos públicos.

El molino de gofio San Pedro de La Atalaya guarda en su interior los secretos del mejor gofio de Gran Canaria / Andrés Cruz / LPR

El caso de los Gofitos muestra cómo la cultura gastronómica puede difundirse más allá de las fronteras insulares, especialmente cuando se combina con la influencia de las redes sociales.