Así es El Potro Steakhouse, el nuevo proyecto de César Aldana en Las Palmas de Gran Canaria

Han sido cinco años de éxito en D'Brasas Grill, en la capital grancanaria, los que le han otorgado una merecida reputación dentro del panorama cárnico. El empresario César Aldana, ideólogo de El Potro Steakhouse (calle Secretario Artiles, 53) y copropietario de D'Brasas, ha inaugurado el que cataloga como "su proyecto vital" en el mundo de la hostelería, al que llegó tras dejar atrás el sector de la banca, al que se dedicaba en su país, Guatemala.

Aldana se muestra "especialmente ilusionado y feliz con esta apertura en un sector que me apasiona y en el que llevo trabajando 20 años. Sentía que el D'Brasas Grill se quedaba algo corto para contentar a nuestra clientela, por lo que me lancé a por la oportunidad de este local, que puede albergar a cerca de cien comensales entre la sala interior, la terraza y el reservado", afirma. Para él, cuya escuela fue El Churrasco, El Potro "llena un vacío en la ciudad con una gran relación calidad-precio y una buena técnica en el manejo de las brasas".

Un local impoluto y renovado

Sobre su etapa en El Churrasco, donde aprendió el oficio durante quince años, Aldana apunta que "fue una empresa que me aportó mucho, teniendo la oportunidad de aprender mucho de Mario Gil, que cuenta con una visión privilegiada para los negocios". Cuestionado por el nombre del local, el empresario señala que "el potro es un animal tierno, noble, inteligente, de grandes sentimientos. Pero también puede ser un animal muy salvaje. Ese es el carácter que le quiero dar a este restaurante, que va muy con nuestro estilo Country".

Sala interior del restaurante. / LP / DLP

Tras formar a un buen equipo de cocina y sala, donde él estará liderando, César Aldana ha querido recuperar el esplendor de un local "al que le hemos sacado brillo hasta la última esquina. Además, hemos aprovechado mejor los espacios y vamos a recuperar el reservado para los eventos más privados". En la carta, a los entrantes calientes y fríos hay que sumar "diferentes cortes de carnes frescas y maduradas, que luego son tratadas en el fuego con el cariño y el conocimiento que uno ha ido valorando y experimentando en D'Brasas, local, por cierto, que permanecerá abierto.

Recientemente inaugurado, ahora El Potro pretender cabalgar suelto en una ciudad donde la oferta de restaurantes especializados en carnes no deja de crecer, al igual que la demanda. De ahí que esa competencia mantenga alto el nivel de rendimiento y calidad que debe ofrecer esta ilusionante apertura.