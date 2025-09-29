La hamburguesa de tortilla de papas de Mardome que recupera el sabor de toda la vida

En un mundo en el que impera la lógica del consumismo y del «más es más», la marca de comida a domicilio Mardome apuesta por lo contrario, por la simpleza y la calidad de los ingredientes de toda la vida. Así, grandes sacos de papas y de cebolla se apilan en su cocina, ya que poco más les hace falta para hacer su producto estrella: la tortilla.

«La verdad que ha sido un golazo, sobre todo porque trabajamos con materia prima de calidad y comida casera. Yo siempre digo que lo bueno nunca cambia. Esa es mi frase», apunta Cristo Santana, el jefe de cocina de esta dark kitchen ubicada en el barrio de Guanarteme en la que también se elaboran productos para otras marcas propias, como las smash burguers de Cielo.

Mezcla improvisada

Una cena improvisada tras una larga jornada en Navidad, le dio al joven la idea. ¿Por qué no coger el pan brioche de las hamburguesas y rellenarlo con tortilla de patatas? Cuando lo probó, lo tuvo claro: esa combinación tenía que ver la luz para todo el mundo, debía ser un nuevo producto de la carta de Mardome. De este modo, nació la que llaman hamburguesa de la yaya, pan, papas y huevo combinados en una fórmula que saca el máximo partido a cada ingrediente. O, como ellos mismos la definen, «la única hamburguesa que tu abuela se comería».

«Se echa un poquito de menos lo de toda la vida en la cocina. La gente a veces quiere comer platos tan sencillos como una ensaladilla, una tortilla, unas albóndigas», apunta Santana, haciendo alusión al poder que tienen los sabores de traer a la mente recuerdos enterrados. Por eso, la carta de Mardome es sencilla y ofrece la posibilidad de reconectar con la comida de siempre: croquetas, escalopes, milanesas, ensalada, salmorejo y, por supuesto, tortilla.

«Las tortillas son lo que más éxito tiene. Yo siempre lo digo: vendemos tortillas como churros.Y hace pocas semanas hemos sacado este producto, para el que cogemos el pan de hamburguesa, que es un pan brioche casero y hacemos una tortilla un poquito más pequeña dentro del pan. Y la realidad es que ha sido una locura. ¿Cómo algo tan simple puede estar tan bueno?», se pregunta el jefe de cocina.

Sin cebolla, con cebolla, trufada, ibérica o carbonara. Hay opciones para gustos diversos pero que mantienen siempre la fidelidad a la receta tradicional de la tortilla de papas, que en Mardome siempre es «poco cuajada», tal y como indica Santana.

Las mismas opciones se pueden elegir para la hamburguesa de la yaya, que con un precio que ronda los seis euros, no deja de sorprender y de traer alegrías al jefe de cocina y al resto del equipo. Y también de acercar a abuelas a su cocina. Muchos son los que ya se llegaron al local siguiendo la promoción que lanzaron para dar a conocer el producto: «Ven con tu abuela y prueba gratis nuestro nuevo lanzamiento. Pidiendo cualquier menú o burger, les invitamos a un burger de tortilla gratis», reza el cartel que decora la entrada de la dark kitchen de la calle Perú, 27.

Comida mediterránea

El proyecto de Mardome, que nació hace cuatro años acompañado por el murmullo de las olas, ha terminado por convertirse en el buque insignia de este local. «Al principio teníamos también una marca asiática, pero vimos que la competencia era muy fuerte y que lo nuestro estaba en otro lado», explica Santana. «Con la comida mediterránea nos hemos hecho un hueco, porque parece mentira, pero hay muy pocos sitios donde puedas pedir lo de toda la vida», añade.

El jefe de cocina reconoce que el reto es constante: sacar adelante un modelo de negocio basado en la producción para varias marcas —desde las mencionadas hamburguesas hasta cocina italiana— y, al mismo tiempo, mantener el sello de calidad de Mardome. Pero, asegura que la clave es sencilla: cuidar el producto y mantener la receta de siempre son las claves de su éxito.

Hamburguesas de la yaya de trufa, ibérica y con cebolla. / Andrés Cruz

Por ahora, la fórmula funciona. La tortilla —en todas sus versiones— es la reina indiscutible de la carta y parece que la hamburguesa de la yaya ha llegado para quedarse. «Estamos en nuestro mejor momento porque la gente busca calidad, cosas simples que no se enmascaren con tanta salsa ni con tanto añadido», manifiesta Santana. Junto a él, su mano derecha, el cocinero Ayoub Bani, prepara las primeras tortillas de la mañana, perfectas para un asadero, para llevarlas a comer a casa, para bajar por las escaleras de la Cícer y disfrutarlas frente al mar en la playa de Las Canteras.

Las tortillas salen «como churros» y, entre pedidos, promociones y nuevas ideas, la hamburguesa de la yaya se consolida como emblema de una marca que reivindica lo sencillo en tiempos de excesos. Un bocado humilde, pero con sabor a infancia, mantequilla y hogar.