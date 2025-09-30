Entre viñas y barricas: mi visita a Bodegas Figuero

En mi recorrido por Bodegas Figuero, en el corazón de La Horra, Ribera del Duero, tuve la oportunidad de descubrir no solo las viñas y la bodega, sino también la filosofía de una familia que ha sabido adaptarse a un tiempo de cambios. Felipe y Cristina, parte esencial del proyecto, fueron mis guías en esta inmersión entre cepas centenarias, barricas de roble y conversaciones que van más allá del vino.

La Horra: un pueblo hecho de viñas

Este pueblo no es solo un punto geográfico dentro de la Denominación de Origen Ribera del Duero, es un pueblo con más del 80% de su superficie dedicada a la vid. Bodegas Figuero gestiona allí unas 180 hectáreas con rendimientos bajos pero de una calidad extraordinaria. La proximidad de las parcelas, siempre a un máximo de cuatro kilómetros de la bodega, permite un control constante y un conocimiento exhaustivo del paisaje.

Viñas en el pueblo de La Horra de Bodegas Figuero. / Mulchand Chanrai

El anfitrión lo apuntaba durante el recorrido: “Nuestro concepto es elaborar vinos de pueblo, que expresen la identidad de La Horra. Queremos embotellar el paisaje”. Y ese paisaje está marcado por suelos arcillosos, ondulaciones suaves y una altitud que oscila entre los 780 y los 860 metros, lo que aporta frescura y equilibrio a los vinos.

Tradición familiar y arraigo

La historia de Figuero es también la historia de una familia de viticultores. Los suegros de Felipe, José María y Milagros, plantaron gran parte de las viñas viejas que hoy constituyen el tesoro de la bodega: cepas de tempranillo plantadas entre 1910 y 1965, supervivientes de la filoxera y guardianas de una memoria enológica.

Cada parcela tiene una historia: Malas Mañanas, donde el abuelo aprendió a podar; Torrosillo, heredada de la familia materna; Zaloña, homenaje al abuelo que plantó con sus manos noventa cepas diarias en su juventud. Esa carga emocional se suma a la técnica y crea vinos que son, ante todo, un relato familiar embotellado.

Adaptación al nuevo paradigma

La Ribera del Duero vive un momento de transformación. Atrás queda el modelo de vinos potentes, de alta extracción y con la madera como protagonista. El consumidor actual busca vinos más frescos, ligeros, bebibles, sin renunciar a la complejidad y Bodegas Figuero lo ha entendido perfectamente.

Una de las barricas de la bodega Figuero. / Mulchand Chanrai

Hace una década comenzaron a reducir el uso de roble nuevo, incorporando más barricas usadas y formatos grandes como los fudres de 1.000 litros o los huevos de hormigón, que aportan microoxigenación sin enmascarar la fruta. La madera ha pasado de ser un fin a ser una herramienta sutil, que acompaña pero no domina.

Felipe lo resumía con lucidez: “No podemos hacer los mismos vinos que hace 30 años, porque el consumidor ya no quiere eso. La clave hoy es menos madera, más fruta, más frescor”.

Investigación desde el viñedo

La visita también me permitió descubrir el lado más científico y experimental de la bodega. En colaboración con la Universidad de Valencia, Figuero investiga levaduras autóctonas y bacterias lácticas, seleccionando aquellas que aportan acidez, frescura y mayor estabilidad natural a los vinos. Buscan reducir histaminas para hacer vinos más saludables y exploran el potencial de levaduras no Saccharomyces para incrementar la complejidad aromática.

Esta apuesta por la investigación demuestra que tradición y modernidad no son opuestos, sino aliados. Se trata de usar las respuestas que la propia naturaleza ofrece, con el objetivo de elaborar vinos auténticos, adaptados al clima cambiante y al paladar contemporáneo.

Fermentación alcohólica en la bodega Figuero. / Mulchand Chanrai

Otro aspecto que me sorprendió fue el enfoque hacia la viticultura ecológica. Todos los viñedos se trabajan bajo certificación ecológica, esperando a que el mercado valore este esfuerzo sin estigmas. Felipe lo explicó así: “No por ser ecológico eres mejor. Si no trabajas bien en bodega, no sirve de nada”.

La clave es la adaptación. La climatología cambia y el dogmatismo no tiene lugar: “El agricultor siempre se ha adaptado. Y nosotros también lo haremos, incluso con el riego si llega el momento. Lo importante es no ser rígido, sino mantener el equilibrio del viñedo y del vino” comenta el bodeguero.

La experiencia en bodega

Tras el paso por los viñedos, el recorrido por la bodega fue igualmente revelador. Allí conviven depósitos de acero inoxidable con tinas de diferentes tamaños, barricas de roble francés en distintos usos, fudres y huevos de hormigón. Todo pensado para que cada parcela y cada vino encuentren su mejor expresión.

Otro de los procesos de fermentación del vino en la bodega Figuero. / Mulchand Chanrai

Los enólogos Jean François Hébrar y Óscar Rodríguez participan activamente en cada etapa: supervisan fermentaciones, evaluaciones de levaduras autóctonas y decisiones de crianza, siempre con el objetivo de que la intervención sea la mínima necesaria para permitir que cada viña hable por sí misma.

Un recorrido sensorial

La cata fue un viaje dentro del viaje. Probamos vinos aún en proceso, directamente de barricas y huevos de hormigón, y también referencias consolidadas como Asomo, el vino de entrada que busca ser fresco y accesible, un puente hacia la gama superior.

El Crianza mostró la elegancia de las viñas viejas, con fruta jugosa y taninos afinados. Viñas Viejas y Pago de Torrosillo revelaron la complejidad de los parajes singulares, mientras que Milagros, con su nombre cargado de historia, emocionó por su profundidad y expresividad. Cada copa confirmaba lo que Felipe había explicado: vinos que representan al año y al lugar, no productos estandarizados.

Figuero, la nueva Ribera

Lo que viví en Figuero es el reflejo de un nuevo modelo en Ribera del Duero: bodegas familiares que respetan la tradición pero no temen al cambio, que investigan, innovan y se adaptan sin perder autenticidad. El resultado son vinos con identidad, más ligeros y frescos, pero con la profundidad que solo da la viña vieja.

Selección de vinos de la bodega Figuero. / Mulchand Chanrai

En un mundo donde el consumidor busca experiencias más cercanas, vinos para compartir y disfrutar sin pesadez, Figuero se posiciona con claridad. No se trata de seguir una moda pasajera, sino de evolucionar con el tiempo, de escuchar al viñedo y a quien lo bebe.

Al despedirme, Felipe y Cristina me dejaron una idea que resume la filosofía de la bodega: “Hay que ser menos dogmáticos y más flexibles, tanto en el vino como en la vida”. Esa frase resonó mientras veía las viñas extendiéndose bajo el sol de La Horra, un paisaje que se embotella cada año y que, gracias a familias como los Figuero, sigue reinventándose sin perder su esencia.

Visitar Bodegas Figuero no fue solo un recorrido por viñas y barricas. Fue una lección sobre cómo tradición, innovación y emoción pueden convivir en una copa de vino. Y, sobre todo, fue la constatación de que Ribera del Duero está escribiendo un nuevo capítulo, más fresco, más humano y más cercano al paladar de hoy.

